В Евросоюзе помогли друзьям Путина обойти санкции: названы условия

Российским олигархам, которые попали под санкции США, Андрею Костину, Виктору Вексельбергу и Олегу Дерипаске разрешили участвовать в форуме в Давосе. При этом им поставили пять условий.

Об этом сообщает российское издание The Bell. Меры были разработаны в начале декабре при участии юристов, рассказали изданию двое источников, знакомых с предложениями организаторов форума.

Суть требований описывают так:

Никакие платежи, связанные с участием в форуме, от россиян из санкционных списков не должны проходить через американские банки. Организаторы должны убедиться, что граждане США — гости форума или люди, которые имеют отношение к его организации, — не будут взаимодействовать с лицами под санкциями — начиная от вопросов их участия в панелях форума, заканчивая помощью в организации путешествия, бронировании отелей и организации двусторонних встреч. Для организации визита в Давос россиян из санкционных списков не должна быть использована американская инфраструктура, включая облачные сервисы или сервера, через которые при обмене электронными письмами идет интернет-трафик. Организаторы форума также не будут помогать попавшим под санкции с организацией переговоров или бизнес-встреч, из которых те потенциально могут извлечь выгоду. Наконец, попавшие под санкции не смогут участвовать ни в одном из мероприятий, организованных американскими гражданами или властями.

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Олег Дерипаска

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен — 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

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