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14 января • обновлено в 16:34
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"Поможем разрешить споры": в ЕС выступили против США из-за Ирана

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Германия, Франция и Великобритания выступили за сохранение ядерного соглашения с Ираном и запустили программу разрешения споров с Тегераном.

Также страны раскритиковали новые санкции США против Ирана. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, опубликованном МИД Соединенного Королевства.

"Мы имеем общие интересы в области безопасности вместе с нашими европейскими партнерами. Одним из них является поддержка режима нераспространения ядерного оружия и обеспечение того, чтобы Иран никогда не разрабатывал ядерное оружие", – сказано в заявлении.

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В ЕС выступили против США из-за ядерной сделки с Ираном

В ЕС выступили против США из-за ядерной сделки с Ираном

ВВС

Страны ЕС выступили против решения США выйти из сделки и ввести новые санкции против Иран

Официальные Лондон, Париж и Берлин анонсировали запуск специального "механизма" по разрешению споров после того, как Тегеран сделал "еще один шаг назад от своих обязательств в рамках выполнения соглашения".

Напомним, после убийства США генерала Кассема Сулеймани Иран приостановил все ограничения на производство обогащенного урана, мотивируя свое решение недружественной политикой США.

"Иран продолжил нарушать ключевые ограничения, изложенные в СВП. Действия Ирана несовместимы с положениями ядерного соглашения и имеют все более серьезные и необратимые последствия. Мы не согласны с доводом о том, что Иран имеет право на отказ от соблюдения соглашения. Вопреки его заявлениям, Иран никогда не запускал Механизм разрешения споров JCPoA и не имеет правовых оснований для прекращения выполнения своих обязательств", – подчеркнули в совместном заявлении.

"Мы по-прежнему убеждены в том, что это знаковое многостороннее международное соглашение и его преимущества в области нераспространения способствуют укреплению наших общих интересов в области безопасности и укреплению международного порядка. Мы поможем разрешить все споры", – резюмировали в ЕС.

Отметим, сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривала снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Конфликт США и Ирана Снятие санкций с Ирана
Персона
Касем Сулеймани
Тег
ядерное оружие
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