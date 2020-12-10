В 'ДНР' взялись за поиск инвесторов: сеть предложила вложиться в наливайки

В "ДНР" начали искать инвесторов: среди главных направлений указываются производство продуктов питания, ресторанный бизнес и недвижимость.

"Особенно выгодно инвестировать в ресторанный бизнес "ДНР", – сообщил в Twitter журналист Денис Казанский, напоминая, как в Донецке террористы арестовали более 30 работников ресторана "Пушкин".

Пользователи сети высмеяли надежды "ДНР" на улучшение инвестиционного климата.

"У тебя есть шанс, купив сейчас акции донбасских предприятий за копейки получить 100500% прибыли, когда они разовьются. Посмотри, например, на Тесла и Эппл – на их истории успеха и неудачников, которые вовремя не вложились в эти компании!" – иронизирует Trostyan.

"Нужно скупать подвалы", – пишет Обоlоnский зрітель.

"Наливайка на Боссе – самое перспективное направление", – резюмировал пользователь с ником Горлівська Хунта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на оккупированной территории Донецкой области работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате. На акцию протеста собрались работники нескольких цехов.

Также в оккупированном Донецке работники Донецкого металлургического завода написали письмо так называемому главе "ДНР" Денису Пушилину из-за невыплат зарплат.