В Давосе ДТЭК будет привлекать внимание к проблемам зеленой энергетики в Украине. В рамках Всемирного экономического форума компания проведет круглый стол в поддержку "Европейского зеленого договора". Об этом сообщается на сайте ДТЭК.

"Европейский зеленый договор" призван изменить существующую экономическую модель ради сохранения окружающей среды Главком

Так, согласно сообщению, 23 января в Давосе пройдет организованный ДТЭК круглый стол "Европейский зеленый договор – какой вклад может сделать энергетический сектор Украины?". "Европейский зеленый договор" (Green Deal), принятый Еврокомиссией 11 декабря 2019 года, призван изменить существующую экономическую модель ради сохранения окружающей среды. Одна из приоритетных задач этого договора – достижение углеродной нейтральности до 2050 года.

"Сегодня об Украине много говорят в мире. Мы хотим и можем рассказать миру свои истории успехов, которые построены на европейских ценностях и являются примерами ответственного ведения бизнеса. Цель нашего круглого стола – с европейскими партнерами обсудить вклад и возможности энергореформы Украины для синхронизации с Green Deal" – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

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В компании уверены: Украина из-за увеличения в энергобалансе доли возобновляемой энергии для замещения других генерирующих мощностей, развитие ответственного потребления и построение клиентоориентированной энергетики может внести значительный вклад в достижение целей Green Deal.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Всемирный экономический форум-2020 станет юбилейным: лидеры государств со всего мира соберутся в Давосе уже в пятидесятый раз. При этом, ДТЭК в этом году стал единственной энергетической компанией, представляющей украинской бизнес-сектор на престижном мероприятии.

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