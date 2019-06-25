В Австрии начался громкий суд по Фирташу: на заседание приехал Левочкин

В Австрии Верховный суд начал заседание об экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Как сообщает "Радио Свобода", на заседании присутствует нардеп, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Левочкин. По словам Левочкина, он "приехал поддержать друга".

Также в зале суда присутствовал депутат от "Оппозиционного блока", который во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Черновицкую ОГА Михаил Папиев.

Суд над Фирташем radiosvoboda.org

"Я здесь тоже как друг, приехал поддержать. Уверен, что Дмитрий Фирташ ни в чем не виноват", - сказал он.

По данным издания, Фирташ перед заседанием суда не стал комментировать дело, на вопрос журналистов не ответил. Принятое решение не будет окончательным, оно может быть обжаловано.

Сообщается, что в конце прошлой недели федеральная судья Ребекка Палмаер в американском Чикаго отказалась отменить обвинения во взяточничестве против Фирташа. В обвинительном заключении прокуроров содержатся обвинения олигарха в заговоре с целью дать взятку в Индии для добычи титана, используемого в реактивных двигателях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фирташа задержали 12 марта 2014 года в столице Австрии по запросу ФБР США и поместили в следственный изолятор.

Однако уже 21 марта Фирташ был освобожден под рекордный залог в 125 млн евро, деньги для которого, по данным источника OBOZREVATEL, были внесены российскими бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами, считающимися близкими к Кремлю. Братьев называют бывшими спаринг-партнерами президента России Владимира Путина по дзюдо.

В декабре 2017 года Апелляционный суд Вены отказал в экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Испанию.

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