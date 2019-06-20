"Утилизировали 40 млрд грн": в правительстве раскритиковали "Укргаздобычу"

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик прокомментировал выполнение планов по увеличению газодобычи.

По его данным, объем защищенных балансовых запасов в Украине – 1 трлн куб. м газа, а добыча – лишь 1,8% от этих запасов. Тогда как средняя добыча в развитых странах Европы 7-9%, а в Норвегии даже 12%. Об этом Насалик рассказал в интервью "Главкому".

"То есть, если бы Украина дошла хотя бы до среднего показателя в 6%, то это означает, что мы должны были бы добывать более 60 млрд кубометров газа в год", – отметил министр.

Игорь Насалик "Главком"

"Главком" отметил, что в такой ситуации так же интенсивно нужно было бы приращивать разведанные запасы. Прирост должен был бы превышать годовую добычу примерно вдвое, но эти соотношения нарушаются из-за отсутствия надлежащего финансирования геологоразведочных работ.

Тогда Насалик ответил, что начиная с 1998 года, как народный депутат, он входил в состав парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса. Поэтому он знаком с этой проблемой.

"Когда-то осуществлялись налоговые отчисления на геологоразведочные работы. То есть, добыли один кубометр газа, продали его – и из вырученной суммы за каждый кубометр какая-то часть шла на геологоразведку. И поэтому государство имело на это деньги. Следовательно, геологи открывали новые запасы газа. Но все запасы передавались в государственную компанию "Укргаздобыча", которая с 2016 и до 2020 года должна была нарастить добычу газа с 14,5 млрд кубометров до 20 млрд (согласно Стратегии 20/20). Но они просто утилизировали около 40 млрд грн, не получив никакого результата", – рассказал министр.

По его словам, это и обусловило реализацию философии введения соглашения о разделе продукции с целью привлечения на конкурсной основе инвестора, готового вкладывать многомиллиардные инвестиции в поиск и добычу нефти и газа.

В издании отметили, что руководитель "Укргаздобычи" Олег Прохоренко, при котором это все произошло, просто оставил свой пост. На это министр ответил, что Прохоренко подал заявление, но сначала утилизировал огромные суммы.

"Кстати, я едва получил данные о ситуации с добычей газа, мне их не предоставляли. Поэтому я вынужден был через Кабмин направить в НАК "Нафтогаз Украины" письмо с просьбой предоставить информацию. И тогда оказалось, что около 40 млрд грн ушло на программу добычи, но дополнительный ресурс газа не появился. Поэтому я так и говорю: утилизировано", – пояснил министр энергетики.

Насалик привел пример, как частная фирма вложила в одно из месторождений $100 млн в глубокое бурение – глубина более 5-6 тыс. метров, и получила дополнительную добычу газа в 1 млрд кубометров. "Тогда как "Укргаздобыча" потратила 40 млрд грн, эквивалент $1,5 млрд, но "увеличили" добычу газа на ноль кубометров. Поэтому мы и объявили конкурс на заключение соглашений о разделе продукции, чтобы сделать в первую очередь конкуренцию "Укргаздобыче", а еще – чтобы привлечь фирмы, которые имеют опыт добычи и готовы вкладывать средства в освоение глубоководных месторождений", – рассказал он.

На вопрос, что не так с "Укргаздобычей", хотя она тоже имеет опыт, Насалик ответил: "Когда компания "Укргаздобыча" презентовала Кабмину программу "20/20" , официально было заявлено, что программа предусматривает не просто остановить падение добычи, но и нарастить объемы добычи. Добиться ощутимого наращивания добычи решили с помощью применения так называемых технологий гидроразрыва пластов (ГРП) – это когда в пласт закачивают под большим давлением воду с песком для образования трещин, которые высвобождают газ. В результате 40 млрд грн "Укргаздобыча" списала на гидроразрывы. Но это очень тонкий инструмент, который можно было использовать только на газодефицитной площади, для того, чтобы увеличить добычу".

Министр пояснил, что неправильное использование гидроразрыва приводит к уничтожению добычи. Но газовики заключили контракты и пошли на гидроразрывы, то есть использовали механизм, неприемлемый для тех месторождений.

На вопрос, как можно было назначать руководителем "Укргаздобычи" неспециалиста в добыче газа, только за то, что он знает английский, учился в западных вузах, Насалик ответил, что "честно говоря, я бы набил ему морду".

"И когда он представлял эту программу (о ГРП – "Главком"), у меня с ним был огромный конфликт. Мои аргументы были не восприняты – в результате имеем то, что имеем", – отметил министр.

Отметим, что в первые месяцы работы за такие "достижения" Олегу Прохоренко позволили назначить себе зарплату более миллиона гривен в месяц.

"Да, 40 млрд грн он утилизировал, миллион зарплаты получил, а потом написал заявление и ушел. Я думаю, что этим должны заняться правоохранительные органы. И что интересно, меня в 2016 году заставляли, чтобы министерство подало программу развития газодобычи, на реализацию которой должны были использовать $6,2 млрд. Я сказал, что не подпишу ни одну цифру. Концептуально я согласен, что нужно наращивать добычу, но согласовать, где они должны делать те гидроразрывы, я отказался, потому что это прямой криминал. Я настоял на этом. И в итоге прошла та программа, которую я предлагал" , – резюмировал Насалик.

Как сообщал OBOZREVATEL, работники САП задержали и сообщили о подозрении двум бывшим высокопоставленным работникам "Укргаздобычи", которых уличили в получении $1 млн взятки. За "вознаграждение" чиновники "Укргаздобычи" подписали договор с частным обществом о поставках продукции на предприятие.

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