Украинцы продолжают становиться жертвами: эксперт назвал проблему трудовой миграции 

Украинцы, которые работают за границей, сталкиваются с ущемлением прав и мошенничеством. При этом заработок, к примеру, в Польше, соизмерим с доходами в Украине.

Такая ситуация привела к тому, что украинцы постепенно разочаровываются в трудовой миграции, заявил OBOZREVATEL HR-эксперт Александр Белоус. "Минимальная зарплата в Польше действительно выше. Там это около 12 тысяч. В Киеве в среднем зарабатывают примерно столько же. При этом очень много вакансий на зарплату от 15 тысяч. Из этих 12 тысяч, которые можно заработать в Польше, придется оплачивать дополнительные расходы, питание. Очень часто украинцы получают самую низкооплачиваемую и не престижную работу.

Многие просто разочаровываются, становятся жертвами обмана", – рассказывает эксперт.

На специализированных форумах встречаются сотни сообщений от украинцев, которые отработали в Польше и так и не получили деньги, а местные правоохранители регулярно задерживают современных "работорговцев". К примеру, как сообщает Морской отдел приграничной службы Польши, в конце прошлого года в торговле людьми обвинили 42-летнего мужчину. Вместе с подельниками он находил украинцев и жителей других стран, приглашал на работу, а после забирал паспорт, бил и отправлял на стройки. Заработанные деньги оставлял себе.

Как сообщал OBOZREVATEL, главное последствие трудовой миграции для Украины — сокращение населения. Министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей заробитчан).

Также стало известно, что украинских трудовых мигрантов регулярно обманывают за границей, а страны Европейского Союза – не исключение.

Отметим, что по мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, вернуться в Украину трудовых мигрантов подтолкнет зарплата в 10 тыс. грн."Считаю, что средняя заработная плата в стране должна равняться не менее 10 тыс. грн. Я думаю, что в этом году мы сможем достичь таких показателей. Тогда люди будут возвращаться (из-за рубежа)", – сказал Гройсман несколько месяцев назад.

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