МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Украинцы продолжают становиться жертвами: эксперт назвал проблему трудовой миграции 

1.6тЧитать материал на украинском

Украинцы, которые работают за границей, сталкиваются с ущемлением прав и мошенничеством. При этом заработок, к примеру, в Польше, соизмерим с доходами в Украине.

Такая ситуация привела к тому, что украинцы постепенно разочаровываются в трудовой миграции, заявил OBOZREVATEL HR-эксперт Александр Белоус. "Минимальная зарплата в Польше действительно выше. Там это около 12 тысяч. В Киеве в среднем зарабатывают примерно столько же. При этом очень много вакансий на зарплату от 15 тысяч. Из этих 12 тысяч, которые можно заработать в Польше, придется оплачивать дополнительные расходы, питание. Очень часто украинцы получают самую низкооплачиваемую и не престижную работу.

Многие просто разочаровываются, становятся жертвами обмана", – рассказывает эксперт.

На специализированных форумах встречаются сотни сообщений от украинцев, которые отработали в Польше и так и не получили деньги, а местные правоохранители регулярно задерживают современных "работорговцев". К примеру, как сообщает Морской отдел приграничной службы Польши, в конце прошлого года в торговле людьми обвинили 42-летнего мужчину. Вместе с подельниками он находил украинцев и жителей других стран, приглашал на работу, а после забирал паспорт, бил и отправлял на стройки. Заработанные деньги оставлял себе.

Как сообщал OBOZREVATEL, главное последствие трудовой миграции для Украины — сокращение населения. Министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей заробитчан).

Также стало известно, что украинских трудовых мигрантов регулярно обманывают за границей, а страны Европейского Союза – не исключение.

Отметим, что по мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, вернуться в Украину трудовых мигрантов подтолкнет зарплата в 10 тыс. грн."Считаю, что средняя заработная плата в стране должна равняться не менее 10 тыс. грн. Я думаю, что в этом году мы сможем достичь таких показателей. Тогда люди будут возвращаться (из-за рубежа)", – сказал Гройсман несколько месяцев назад.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Трудовая миграция из Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Трудовая миграция из Украины
Место
Украина
Теги
трудовая миграциязаробитчане
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
3
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Файбер Моня
Файбер Моня
".. У зв`язку з рiзким покращенням рiвня життя в Українi, ще знаходяться в нас такi люди, котрi цього ще не зрозумiли i тому нам треба запровадити ще бiльш покращення..", - А. Парубiй. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Яворская Людмила
Яворская Людмила
Сам поживи на 10к,господин Гройсман
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Тут обоз написал трогательную заметку, что залежалая переживает за украинцев в России. Что же гордая, но нищая окраина не пожалуется на Польшу?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Файбер Моня
Файбер Моня
Бухгалтер Борис, не пожалуется. Паны обидятся и по рылу надают. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги