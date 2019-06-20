Украинцев предупредили о новой хитрой афере в интернете

В Украине мошенники начали активно распространять объявления, предлагающие роутер, который якобы принимает бесплатный интернет со спутника.

В частности, аферисты предлагают купить роутер Tenda, который дает “безлимитный и бесплатный спутниковый интернет без абонентской платы с доступом из любой точки Украины, где есть электрическая розетка”, сообщает Liga.net.

Свою компанию мошенники называют Tenda Global. Они обещают широкую зону покрытия спутниками, высокую скорость и простую установку.

Цена вопроса – 699 гривен. При этом в интернет-магазинах аналогичный роутер стоит от 300 до 400 гривен.

Однако ни у Tenda, ни у других производителей нет роутеров, которые умели бы делать то, что предлагается в фейковом объявлении.

"Нет таких домашних устройств, которые без специальной антенны-тарелки и преобразователя могли бы ловить интернет со спутника. Сам “космический” интернет очень дорогой: ежемесячные платежи составляют несколько сотен гривень. При этом скорость будет гораздо ниже обещанных 100 Мбит/с", – резюмировали журналисты.

Аферисты предлагают купить роутер, который дает “безлимитный и бесплатный спутниковый интернет" Liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники пытаются выманить деньги у людей с помощью сообщений на мобильный, где говорится о "победе" в фейковых конкурсах.

В качестве призов аферисты предлагают украинцам крупные денежные суммы и автомобили.

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