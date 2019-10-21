Украинцев обязали платить за счетчики: эксперты объяснили, что делать потребителям

Украинцев обязали раз в три-четыре года проводить поверку счетчиков горячей и холодной воды.

Если этого не сделать, коммунальщики грозят игнорировать показания приборов и начислять оплату по самому высокому тарифу, сообщают "Вести".

Работы должны проводить специализированные организации, имеющие лицензию. Пока проводится поверка счетчика, платить за воду придется по среднемесячным показателям прибора за последние три месяца.

В "Киевводоканале" сообщили, что для поверки счетчик воды нужно будет снять и отправить в сервисный центр. В Киеве проверка вместе с демонтажом и монтажом обойдется в 457,73 грн: снять и поставить – 380,94 грн, поверка – 76,79 грн.

Однако в одном из ОСМД председатель посоветовал жильцам домов, сданных в эксплуатацию пять, семь и десять лет назад, поставить новые приборы.

"Нам пришла рассылка от главы нашего объединения жильцов о том, что надо сделать поверку счетчиков, так как их со времени сдачи домов в эксплуатацию никто не трогал. Наш председатель порекомендовал купить и поставить новые: дескать, так будет дешевле и быстрее – новый стоит от 300 грн и его можно не проверять так часто", – отметила жительница Ирпеня Татьяна Жилина.

В "Киевводоканале" также добавили, что если при замене счетчика владелец не поставит новый в течение 14 дней на абонентский учет, оплату за холодную воду ему будут насчитывать по утвержденным законом среднемесячным нормам: 2,4 кубометра на человека при наличии централизованного горячего водоснабжения или же 4 кубометра на человека при отсутствии централизованного горячего водоснабжения.

Коммунальщики грозят игнорировать показания приборов и начислять оплату по самому высокому тарифу "Вести"

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров заставит НАК "Нафтогаз Украины" обеспечить все домохозяйства бесплатными приборами учета природного газа. В таком случае снимется вопрос объемов потребления газа в Украине.

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