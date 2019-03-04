Украинцам стали выдавать субсидии "на руки": кто и когда получит помощь

В Украине с понедельника, 4 марта, украинцам начали выдавать субсидии на оплату коммунальных услуг живыми деньгами на руки.

Как сообщает OBOZREVATEL, первыми помощь смогут получить пенсионеры, поскольку им субсидию будут выдавать вместе с пенсией. Такие выплаты они получают с 3-го числа каждого месяца.

Как известно, Министерство соцполитики обязано перевести деньги для начисления субсидий Пенсионному фонду до 27 числа каждого месяца, если пенсионер получает деньги в первых числах. То есть, если вы получаете пенсию 3 марта, то уже 27 февраля у Пенсионного фонда должна быть сумма вашей субсидии.

Таким образом, вы сразу получите и пенсию, и монетизированную коммунальную скидку. Если пенсия приходит не в начале месяце, то Минсоцполитики может перевести деньги на субсидии, начиная с 1-го числа.

При этом все остальные украинцы денежные субсидии смогут получить в Ощадбанке с 12 марта. Не пенсионерам субсидию деньгами должны переводить до 11 числа каждого месяца. Таким образом, субсидиант сможет получить деньги еще до того момента, как придут платежки.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий, а наличный запустили с 1 марта.

Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного Ощадбанка.

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