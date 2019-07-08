Украинцам разрешили гибкий график работы: что изменится

Министерство социальной политики предложило ввести в Трудовой кодекс Украины понятие “гибкий режим рабочего времени”.

Это форма организации труда, которой допускается установление отдельного режима работы. При условии соблюдения установленной дневной, недельной или на определенный учетный период (две недели, месяц и т.д.) нормы продолжительности рабочего времени, говорится в публикации OBOZREVATEL.

Предполагается, что соответствующие правила будут устанавливаться при обоюдном согласии как сотрудника, так и работодателя.

У гибкого режима есть несколько компонентов:

фиксированное время – в течение которого работник обязательно должен присутствовать на рабочем месте и выполнять свои должностные обязанности;

сменное время – в течение которого работник по своему усмотрению определяет периоды работы в пределах установленной нормы продолжительности рабочего времени;

время перерыва для отдыха и питания.

Отдельные преференции по гибкому рабочему графику и дистанционной работе получат украинцы:

с инвалидностью (1 группа);

с ребенком с инвалидностью;

с ребенком младше 14 лет.

Существенные изменения в Трудовом кодексе могут произойти уже к концу года

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине среднемесячная зарплата работников (брутто) в 2019 году достигнет 10 129 гривен.

При этом в прошлом году этот показатель составлял 8 713 гривен, свидетельствуют данные Макроэкономического обзора и прогноза Министерства финансов.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся