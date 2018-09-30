Украинцам объяснили, какие документы нужны для оформления субсидии

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в общих случаях для оформления субсидии в Украине нужны только заявление и декларация о доходах.

Дополнительные документы необходимы лишь в том случае, если граждане хотят оформить субсидию не на всех зарегистрированных, а только на фактически проживающих в квартире лиц, говорится на сайте ведомства.

В частности, в таком случае к делу прилагаются документы с места работы в другом городе, об обучении в другом городе, о пребывании на лечении, о постоянном месте жительства из ЖЭКа, сельского или поселкового совета.

Субсидию назначают на год – с мая до мая следующего года. Размер субсидии рассчитывается отдельно на летний период, и отдельно – на зимний исключительно на основе доходов зарегистрированных и фактически проживающих в квартире лиц.

"Если помощь уже назначена на новый год (2018-2019), в октябре их размер на отопительный сезон рассчитают автоматически, без повторного обращения", – резюмировали в Минсоцполитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине государство задолжало по льготам и субсидиям населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг 8,3 млрд грн. 60% этой задолженности уже просрочено.