Украинцам объяснили, как получить компенсацию за некачественные услуги ЖКХ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг ввела гарантированные стандарты качества услуг по электроснабжению и компенсации потребителям за их несоблюдение.

Порядок предоставления компенсации утвержден постановлением № 375, он вступил в силу 24 октября 2018 года, сообщила в Facebook глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

По ее словам, потребитель получает компенсацию в случае несоблюдения оператором системы распределения или электропоставщика установленных гарантированным стандартом сроков оказания услуг и выполнения работ.

В частности, речь идет о несоблюдении сроков:

выдачи технических условий на присоединение;

восстановления электроснабжения;

проверки счетчика;

ответов на письменные обращения.

Facebook Оксана Кривенко

Ранее OBOZREVATEL подробно писал, как экономить электроэнергию.Так, если вместо 5 "обычных" лампочек (75 Вт), купить энергосберегающие лампы (0,02 кВт*час), то вместо 70 кВт*час в месяц можно использовать всего 20 кВт*час. В таком случае покупка окупится примерно за год.