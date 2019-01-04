МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Украинцам объяснили, как получить компенсацию за некачественные услуги ЖКХ

1.8тЧитать материал на украинском

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг ввела гарантированные стандарты качества услуг по электроснабжению и компенсации потребителям за их несоблюдение.

Порядок предоставления компенсации утвержден постановлением № 375, он вступил в силу 24 октября 2018 года, сообщила в Facebook глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

По ее словам, потребитель получает компенсацию в случае несоблюдения оператором системы распределения или электропоставщика установленных гарантированным стандартом сроков оказания услуг и выполнения работ.

Новости
Все должны оформить новые договоры: в Украине запустили рынок электроэнергии

В частности, речь идет о несоблюдении сроков:

  • выдачи технических условий на присоединение;

  • восстановления электроснабжения;

  • проверки счетчика;

  • ответов на письменные обращения.

Украинцам объяснили, как получить компенсацию за некачественные услуги ЖКХ

Facebook Оксана Кривенко

Ранее OBOZREVATEL подробно писал, как экономить электроэнергию.Так, если вместо 5 "обычных" лампочек (75 Вт), купить энергосберегающие лампы (0,02 кВт*час), то вместо 70 кВт*час в месяц можно использовать всего 20 кВт*час. В таком случае покупка окупится примерно за год.

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Тег
НКРЭКУ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги