Украинцам объяснили, как получить компенсацию за некачественные услуги ЖКХ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг ввела гарантированные стандарты качества услуг по электроснабжению и компенсации потребителям за их несоблюдение.
Порядок предоставления компенсации утвержден постановлением № 375, он вступил в силу 24 октября 2018 года, сообщила в Facebook глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.
По ее словам, потребитель получает компенсацию в случае несоблюдения оператором системы распределения или электропоставщика установленных гарантированным стандартом сроков оказания услуг и выполнения работ.
В частности, речь идет о несоблюдении сроков:
выдачи технических условий на присоединение;
восстановления электроснабжения;
проверки счетчика;
ответов на письменные обращения.
Facebook Оксана Кривенко
Ранее OBOZREVATEL подробно писал, как экономить электроэнергию.Так, если вместо 5 "обычных" лампочек (75 Вт), купить энергосберегающие лампы (0,02 кВт*час), то вместо 70 кВт*час в месяц можно использовать всего 20 кВт*час. В таком случае покупка окупится примерно за год.
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