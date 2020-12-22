Украинцам начали выплачивать помощь от государства из-за карантина: как получить деньги

В Украине начали выплачивать 8 тысяч гривен компенсации физическим лицам-предпринимателям и работникам, которые могут пострадать из-за январского карантина.

Подать заявки для получения единовременной материальной помощи можно до 31 декабря. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Оформить получение выплат предлагают на портале "Дія" или в соответствующем мобильном приложении.

Как получить услугу на портале?

Вам понадобится электронная подпись для авторизации на портале.

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, если уже зарегистрированы, в кабинет гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID.

В разделе "Услуги" выберите "Одноразовая материальная помощь ФЛП и наемным работникам".

"Дія" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи.

Подтвердите свое текущее место работы.

Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить деньги можно только на личный счет. Узнайте IBAN своего счета здесь.

Проверьте и отправьте заполненное заявление.

Ожидайте уведомления о начислении выплаты.

Как получить услугу в приложении?

Авторизуйтесь в приложении с помощью Приват24, Monobank или BankID НБУ. В разделе "Услуги" нажмите "Получить помощь". "Дія" автоматически проверит ваши данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины на соответствие условиям получения помощи. Введите номер своего гривневого счета в формате IBAN. Ожидайте уведомления об обработке заявления.

Однако не все украинцы могут получить помощь от государства.

Без выплаты останутся сотрудники:

если после 31 октября 2020-го вид деятельности их предприятия поменяли на тот, который не может работать в период локдауна (случаи, когда вид деятельности нарочно меняют ради выплат);

работают по совместительству;

получают среднюю зарплату выше 30 тыс. грн.

Предприниматели, если:

официально работают меньше трех месяцев;

платили за себя ЕСВ меньше трех месяцев;

которые после 31 октября 2020-го поменяли вид деятельности;

которые являются и наемными работниками, и физлицами-предпринимателями;

которые уже прекратили свою деятельность (закрылись).

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