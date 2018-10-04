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МирСпорт

Украинских заробитчан предупредили о серьезных проблемах с пенсией

1.2тЧитать материал на украинском

Украинские трудовые мигранты, которые не платят страховые взносы, после возвращения в нашу страну будут иметь проблемы с пенсионным обеспечением.

Как заявил министр социальной политики Андрей Рева, Украина подписала соглашения о трудовой миграции с 21 страной, в которых прописан механизм социальной защиты наших граждан, передает "Аргументы и Факты".

Он отметил, что наибольшее количество украинских заробитчан - около двух миллионов - уехало именно в Польшу. А вот официально трудоустроены там только миллион украинских граждан. Более того, лишь 300 тысяч украинцев платят налоги в пенсионную систему этой страны.

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Он отметил, что те люди, которые страховые взносы не платят, после возвращения в Украину будут иметь трудности с пенсионным обеспечением. По словам Ревы, несмотря на такое большое количество заробитчан в Польше, профильные министерства двух стран до сих пор не заключили соответствующего соглашения. Он добавил, что такое соглашение может быть подписано уже до конца 2018 года.

Рева считает, что оно поможет исключить случаи, когда работающий украинец не застрахован ни в Польше, ни в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, главное последствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки уезжает около 100 тыс. украинцев.

В то же время Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей заробитчан).

Читайте все новости по теме "Трудовая миграция из Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Трудовая миграция из Украины
Персона
Андрей Рева
Место
Украина
Объект
трудовая миграция
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чорний Жупан
чорний Жупан
Но надо терпеть, то Путин нападет!
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
А на майдане пиздели про европенсии и евромайбутне! Як же так, неужели знову наебали цеевропеецев? Зрада
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