Украина за год увеличила госдолг на $2 млрд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов.

Таким образом, по итогам 2018 года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

В Министерстве финансов также отметили, что совокупный государственный долг Украины в прошлом месяце увеличился на 4,77%, или на 3,56 млрд долларов, по сравнению с ноябрем.

В национальной валюте госдолг в декабре 2018 года возрос на 2,17%, или 46,15 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2019 году более 1,8 млрд долларов или 1,3 млрд СПЗ (спецправа заимствования).

Самая крупная выплата назначена на сентябрь. В частности, 3 сентября придется заплатить Международному валютному фонду 114,3 млн СПЗ, а 13 сентября – еще 295,5 млн СПЗ.​

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