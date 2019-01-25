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Украина за год увеличила госдолг на $2 млрд

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Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в долларовом эквиваленте достиг 78,32 млрд долларов.

Таким образом, по итогам 2018 года этот показатель вырос на 2,02 млрд долларов, или на 2,6%, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов.

В гривневом эквиваленте объем государственного и гарантированного государством долга достиг 2,169 трлн гривен. Это на 26,95 млрд гривен, или на 1,26% больше, чем годом ранее.

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В Министерстве финансов также отметили, что совокупный государственный долг Украины в прошлом месяце увеличился на 4,77%, или на 3,56 млрд долларов, по сравнению с ноябрем.

В национальной валюте госдолг в декабре 2018 года возрос на 2,17%, или 46,15 млрд гривен.

Украина за год увеличила госдолг на $2 млрд

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина должна выплатить Международному валютному фонду в 2019 году более 1,8 млрд долларов или 1,3 млрд СПЗ (спецправа заимствования).

Самая крупная выплата назначена на сентябрь. В частности, 3 сентября придется заплатить Международному валютному фонду 114,3 млн СПЗ, а 13 сентября – еще 295,5 млн СПЗ.​

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Место
Украина
Тег
Министерство финансов
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в декабре увеличился на 4,8%, или на 3,56 млрд долларов, до 78,32 млрд долларов (по состоянию на 31 декабря) по сравнению с предыдущим месяцем. По итогам же 2018 года госдолг вырос на 2,6% или на 2,02 млрд долларов. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на данные Министерства финансов. Государственный и гарантированный государством долг на конец 2018 года составил 2 168,63 млрд гривен, или 78,32 млрд долларов, против 2 122,48 млрд гривен, или 74,76 млрд долларов, месяцем ранее. Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 декабря составил 1 860,50 млрд гривен (67,19 млрд долларов) против 1 845,69 млрд гривен (65,01 млрд долларов) месяцем ранее. При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на 0,8 млрд долларов до 39,71 млрд долларов, а за 2018 год - на 1,22 млрд долларов. Прямой внутренний долг увеличился на 20,03 млрд гривен до 761,09 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос на 1,39 млрд долларов до 27,49 млрд долларов). Гарантированный государством долг на 31 декабря составил 308,13 млрд гривен, или 11,13 млрд долларов.
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