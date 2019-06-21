"Это была шутка!" Зеленский открестился от главного предвыборного обещания

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве заявил, что налог на выведенный капитал пока что вводить не стоит.

Об этом сообщил в Facebook участник встречи Тарас Козак. Он отметил, что этот момент был одним из главных предвыборных обещаний Зеленского.

"Хочу зафиксировать первое откровенное "сползание" с обещания президента Владимира Зеленского. На нынешней встрече бизнеса и власти, как я уже писал в предыдущих сообщениях, тема налога на выведенный капитал (НнВК) поднималась несколько раз. Неудивительно, ведь во время президентской предвыборной кампании Зеленский твердо обещал отмены дискреционного налога на прибыль предприятий и введения НнВК. Лично знаю людей, которые проголосовали за "Зе" только из-за этого пункта его программы. Хотя склонялись к поддержке Порошенко", — написал Козак.

Владимир Зеленский

По словам Козака, на встрече президент сказал, что для Украины важнее новый кредит Международного Валютного фонда (МВФ), чем введение налога на выведенный капитал (НнВК).

"Поставьте себя на мое место. Вы должны выбрать — или НнВК, или кредит на $2 млрд и сотрудничество с МВФ на 5 лет. Что выберете?", — задал вопрос Зеленский во время дискуссии соавтору законопроекта Татьяне Шевцовой.

"Украина выбрала Вас в президенты довольно неожиданно. Поэтому предлагаю другой подход. Я выберу вариант убедить Международный Валютный Фонд, что НнВК не несет серьезных угроз для бюджета в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной — иметь быстрый рост экономики!", — ответила Шевцова.

"Э, нет! Так не годится. Два варианта: либо НнВК, либо кредит и МВФ?", — продолжил Зеленский.

"Тогда я, как ответственный президент, выберу НнВК", — настояла журналистка.

Козак подчеркнул, что президент Зеленский не ожидал такого ответа и смутился.

В комментариях жестко осудили Зеленского: "Тоже самое будет с другими обещалками. Окажется, что СБУ нельзя реформировать, и страна в смартфон не влазит", "Зашли на пятый круг — одно и то же", "Это была шутка", "Первое сползания с обещания? Разве первым был не тот случай, когда он пообещал уйти с поста, если нарушит закон, а потом не ушел?", "Нагаласували и не говорите, что вас не предупреждали".

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле команда кандидата в президенты Зеленского обещала продвигать закон о налоге на выведенный капитал и реформировать систему налогообложения.

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