Украина вряд ли получит транш МВФ в 2020 году – Morgan Stanley

Украина скорей всего не получит транш МВФ в сумме $700 млн до конца 2020 года.

Такой прогноз предоставили аналитики банка Morgan Stanley, передает "Интерфакс-Украина".

"Планы правительства Украины профинансировать львиную долю дефицита, заложенного в проекте госбюджета-2021, за счет размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) слишком завышены", – считают в банке.

Несмотря на потребность Украины в траншах МВФ из-за ситуации с госдолгом, получение денег до конца года скорей всего не будет, отметили аналитики.

Однако с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с МВФ получение даже одного транша на $0,7 млрд в этом году выглядит сомнительным, говорится в материалах инвестиционного банка.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины внесло в Верховную Раду проект бюджета на 2021 год с дефицитом 270 млрд гривен, или 6% прогнозного ВВП. Его предлагается профинансировать на 208 млрд грн за счет ОВГЗ, на $1,1 млрд – за счет внешних займов, на 6 млрд грн – за счет приватизации. Общие потребности в заимствованиях оцениваются в 685 млрд грн или $23,5 млрд.