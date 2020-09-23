Украина вряд ли получит транш МВФ в 2020 году – Morgan Stanley

Аналитики считают шансы Украины получить транш МВФ до конца года очень низкими
Проблема в том, что Украина вряд ли сможет выполнить свои обязательства по обслуживанию кредитов
Это станет серъезным вызовом для бюджета страны
Украина скорей всего не получит транш МВФ в сумме $700 млн до конца 2020 года.
Такой прогноз предоставили аналитики банка Morgan Stanley, передает "Интерфакс-Украина".
"Планы правительства Украины профинансировать львиную долю дефицита, заложенного в проекте госбюджета-2021, за счет размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) слишком завышены", – считают в банке.
Несмотря на потребность Украины в траншах МВФ из-за ситуации с госдолгом, получение денег до конца года скорей всего не будет, отметили аналитики.
Однако с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с МВФ получение даже одного транша на $0,7 млрд в этом году выглядит сомнительным, говорится в материалах инвестиционного банка.
22 августа в МВФ напомнили Украине условия нового транша, но так и не определили даты.
10 сентября представитель МВФ Джерри Райс не смог назвать дату миссии фонда в Украине для транша stand by. Он заявил, что дискуссии по поводу текущей программы stand by продолжаются.
17 сентября глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина может получить транш МВФ в декабре 2020 года.
Позже министр финансов Сергей Марченко опроверг эту информацию и сказал, что данными о дате следующего транша он не владеет. Он также опроверг информацию о паузе в сотрудничестве с МВФ.
Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины внесло в Верховную Раду проект бюджета на 2021 год с дефицитом 270 млрд гривен, или 6% прогнозного ВВП. Его предлагается профинансировать на 208 млрд грн за счет ОВГЗ, на $1,1 млрд – за счет внешних займов, на 6 млрд грн – за счет приватизации. Общие потребности в заимствованиях оцениваются в 685 млрд грн или $23,5 млрд.