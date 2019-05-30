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МирСпорт

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Украина ударит новыми санкциями по оккупантам Крыма

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Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины инициировало введение санкций в отношении 28 российских научных и музейных учреждений за проведение в Крыму незаконных археологических раскопок.

Как сообщила пресс-служба ведомства, оккупанты проводят такие раскопки с 2014 года, многие из них осуществляется в рамках реализации Россией проектов строительства транспортного перехода через Керченский пролив, трассы "Таврида" и ряда других.

В министерстве отметили, что "соответствующие предложения направлены на согласование в заинтересованные органы государственной власти, после чего они будут переданы на рассмотрение правительства".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США нанесли удар санкциями по России, предприятия которой обвинили в нарушении национального законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения.

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Темы
Аннексия КрымаСанкции против России
Место
Украина
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Сколько у Вовчика работы! ВМС ВСУ "8 адмиралов на 7 кораблей!", " Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины" "Крымско-татарский Меджлис" в Киеве, "институт счастья" в Киеве! Там ещё куча всего бесполезного!
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de lik
de lik
Опять у хероев победа! Мощная и резкая, как всу! Айда скакать и праздновать!
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леня зе
леня зе
мля министерство живет на деньги налогоплательщиков,поправьте если я не прав.напишу Владимиру письмо с просьбой экономить деньги налогоплательщиков
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