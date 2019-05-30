Украина ударит новыми санкциями по оккупантам Крыма

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины инициировало введение санкций в отношении 28 российских научных и музейных учреждений за проведение в Крыму незаконных археологических раскопок.

Как сообщила пресс-служба ведомства, оккупанты проводят такие раскопки с 2014 года, многие из них осуществляется в рамках реализации Россией проектов строительства транспортного перехода через Керченский пролив, трассы "Таврида" и ряда других.

В министерстве отметили, что "соответствующие предложения направлены на согласование в заинтересованные органы государственной власти, после чего они будут переданы на рассмотрение правительства".

Иллюстрация, санкции против России УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США нанесли удар санкциями по России, предприятия которой обвинили в нарушении национального законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения.

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