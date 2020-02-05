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7 февраля • обновлено в 07:50
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Украина теряет до 15 млрд: у Гончарука забили тревогу из-за теневого алкоголя

2.4т
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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что из-за теневого оборота алкоголя бюджет Украины недополучает от 5 до 15 млрд гривен.

После того как этим вопросом начало заниматься правительство, в бюджет добавилось почти полмиллиарда гривен. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"2019 год стабильно ниже, чем 2018 год. Затем мы осенью начали заниматься этим вопросом. И, видите, какой прыжок... Стабильно было ниже, чем в 2018 году. А потом почти полмиллиарда плюс", – отметил Дубилет.

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"И это при том, что это мы еще не внедрили электронную акцизную марку, не сделали полную перезагрузку по всем органам, которые отвечают за это. Но, в принципе, оно уже дало свой эффект. Я считаю, что круто сработали", – резюмировал министр Кабинета министров.

Из-за теневого оборота алкоголя бюджет Украины недополучает от 5 до 15 млрд гривен

Из-за теневого оборота алкоголя бюджет Украины недополучает от 5 до 15 млрд гривен

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство экономического развития и торговли предложило повысить цены на:

  • водку и ликероводочные изделия – на 10,7%;

  • коньяк (бренди) – на 9,1-9,5%;

  • вина – на 7,4-10,2%.

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Дмитрий Дубилет
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины алкоголь
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а то вы не знаете что левак варится ночью.и вы и менты и все все все это знают.чего бздите то.
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
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