Украина теряет до 15 млрд: у Гончарука забили тревогу из-за теневого алкоголя

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что из-за теневого оборота алкоголя бюджет Украины недополучает от 5 до 15 млрд гривен.

После того как этим вопросом начало заниматься правительство, в бюджет добавилось почти полмиллиарда гривен. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"2019 год стабильно ниже, чем 2018 год. Затем мы осенью начали заниматься этим вопросом. И, видите, какой прыжок... Стабильно было ниже, чем в 2018 году. А потом почти полмиллиарда плюс", – отметил Дубилет.

"И это при том, что это мы еще не внедрили электронную акцизную марку, не сделали полную перезагрузку по всем органам, которые отвечают за это. Но, в принципе, оно уже дало свой эффект. Я считаю, что круто сработали", – резюмировал министр Кабинета министров.

Из-за теневого оборота алкоголя бюджет Украины недополучает от 5 до 15 млрд гривен

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство экономического развития и торговли предложило повысить цены на:

водку и ликероводочные изделия – на 10,7%;

коньяк (бренди) – на 9,1-9,5%;

вина – на 7,4-10,2%.

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