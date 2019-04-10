Украина расширила запрет на российские товары: что попало в список

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 10 апреля, расширил список запрещенных для импорта российских товаров.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении издания.

Отныне эмбарго распространяется на формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат, пружины для грузовых вагонов, электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, а также электрические проводники на напряжение свыше 1000В.

РБК-Украина

РБК-Украина

Еще одним постановлением под санкции попал импорт стеклянной тары, в том числе банок, бутылок для пищевых продуктов и напитков, емкостей и так далее.

РБК-Украина

РБК-Украина

В Кабмине отметили, что, по данным Госстата, в 2018 году импорт стеклотары из России превысил 8 млн долларов, что почти в два раза выше показателей 2017 года.

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