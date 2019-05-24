"Украина – не Африка": выступление Зеленского перед IT-сообществом резко раскритиковали

Экс-заместитель министра экономразвития и бывший торговый представитель Украины Наталья Микольская заявила, что из 18 минут выступления президента Владимира Зеленского на iForum-2019 в Киеве он 12 минут потратил на рассказы среде IT-бизнеса об изобретении печатного пресса, разработках Massachusetts Institute of Technology и на примеры диджитализации Африки.

"Цифровые документы, реестры на блокчейн, комната как у Apple, которую надо сделать вместе, возобновляемая энергетика и инфраструктура для электромобилей и беспилотников. Использование дважды английского слово с корнем f@ck и часто "бла-бла-бла", – пишет она в Facebook.

Экс-заместитель министра экономразвития предложила команде президента рассказать Зеленскому, что украинский IT-сектор – это не фишечка, а успешная отрасль украинской экономики, а также, что Украина – это не Африка.

"Почему Украина не Африка? 3,4% в ВВП Украины, третий по объемам экспортный сектор с валютной выручкой почти 2 млрд долларов, лидеры по IT-аутосорсингу в Европе. Украинский IT-бизнес – это успешные 4 тысячи компаний (80% малый и средний бизнес) и 160 тысяч высококвалифицированных инженеров", – сообщила Микольская.

Она подчеркнула, что украинские компании работают с мировыми лидерами – Google, Oracle, Microsoft, Intel, Cisco, Netcracker.

"Если бы команда господина президента ознакомилась как минимум имели были бы понимание статуса кво и аудиторию перед которой они выступали. А еще бы увидели, какие есть проблемы в отрасли и потенциальные пути их решения, что уже было сделано правительством для этого. Если бы команда господина президента ознакомилась с правительственными наработками – открыла много интересного для себя: от торговых миссий, учебных курсов, выставок, инвестиционных и экспортных конференций", – резюмировала Микольская.

Выступление Зеленского перед IT-сообществом раскритиковали

Как сообщал OBOZREVATEL, во время своего выступления на iForum-2019 в Киеве Зеленский заявил, что снизить тарифы на коммунальные услуги поможет внедрение инноваций возобновляемых источников энергии в Украине.

"Я вам скажу несколько тезисов. Мы хотим низких тарифов – надо меньше бла-бла-бла об этом – надо тянуться к инновациям возобновляемой энергетики. Мы хотим реальный экочистый и доступный транспорт – надо прежде всего расширять инфраструктуру (вообще-то сделать инфраструктуру для электромобилей) и беспилотников", – сказал украинский лидер.

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