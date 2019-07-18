Украина нанесет новый удар по России: выяснился странный момент

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что финальный текст правительственного постановления, которое предусматривает введение спецпошлин на российские товары с 1 августа, отсутствует.

"Идет затяжная борьба в кулуарах. Есть лоббисты с разных сторон, которые растаскивают этот текст на куски и пытаются что-то в него вписать или вычеркнуть", – сообщил Нефьодов на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Финального текста, насколько мне известно, не существует", – подчеркнул он.

При этом глава Государственной таможенной службы отказался более детально прокомментировать ситуацию.

15 мая Кабинет министров изменил список запрещенных к ввозу в Украину товаров из Российской Федерации.

По словам первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива, среди запрещенных к ввозу на территорию Украины:

промышленные товары;

сельскохозяйственная продукция;

автомобили;

цемент (портландцемент, глиноземный цемент, цемент шлаковый, сультфатостойкий цемент и подобные гидравлические цементы);

фанера (клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоеной древесины);

другие товары.

С 1 августа российская продукция также будет облагаться специальной пошлиной.

Финальный текст правительственного постановления, которое предусматривает введение спецпошлин на российские товары, отсутствует

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины 10 апреля расширил список запрещенных для импорта российских товаров. Под санкции попал импорт стеклянной тары, в том числе банок, бутылок для пищевых продуктов и напитков, емкостей.

Также Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров.

Еще с 2016 года, согласно решению правительства, ко всем российским товарам применяются ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом. При этом также отменяется режим свободной торговли с Россией.

После введения Россией продовольственного эмбарго для украинских товаров Кабмин Украины также утвердил торговые контрмеры. В частности, правительство запретило поставки российских продуктов и ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

27 декабря 2018 года Кабинет министров запретил ввоз в Украину крахмала и глюкозы из Российской Федерации.

29 декабря 2018 года Россия в ответ на новые санкции Киева ввела запрет на импорт промышленных и сельскохозяйственных товаров из Украины, сырья и продовольствия.

18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва установит запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Таким образом, РФ отреагировала на расширение Кабинетом министров списка товаров, в отношении которых действует запрет на импорт.

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