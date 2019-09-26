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27 сентября • обновлено в 19:24
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"Уезжает без результата": СМИ сообщили о провале миссии МВФ в Украине

8.6т Читать материал на украинском

СМИ обнародовали информацию, что Украина не смогла договориться о новой программе кредитования МВФ во время визита миссии Фонда в Киев.

Об этом сказано в материале "Українських Новин" со ссылкой на источники, знакомые с предварительными результатами работы миссии. По их данным, причин несколько – ситуация с ПриватБанком, госбюджет и возможная смена руководства НБУ.

"Переговоры миссии МВФ в Киеве, которые проходили с 12 сентября, осложнил премьер Алексей Гончарук своим заявлением изданию FT по поводу ПриватБанка и его бывших владельцев. В МВФ оно вызвало тревогу... Однако в задержке программы с МВФ нет ничего страшного. Резервы НБУ в $22 млрд не вызывают опасений и могли бы быть еще больше, если бы НБУ активнее скупал валюту с рынка. В этом случае, поддержка МВФ Украине, возможно, и не потребовалась бы совсем", – сказано в материале.

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Отмечается, что эксперты МВФ прибыли в Украину 11 сентября, и в этот же день премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что целью переговоров является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества.

"Это означает, что к концу работы миссии 24 сентября должен был быть подготовлен проект меморандума о сотрудничестве, который бы, по ожиданию украинской стороны, предполагал заключение 3-годичной программы EFF по выделению до $6 млрд. Параллельно Киев планировал договориться о кредитовании приблизительно на такую же сумму со Всемирным банком. Кредит ВБ не должен был быть напрямую привязан к EFF, однако без финансирования МВФ средства бы не выделялись", – поясняется в материале.

Украина столкнулась с проблемами с МВФ

Украина столкнулась с проблемами с МВФ

По информации агентства, миссия МВФ продлила работу в Киеве на два дня и намерена завершить ее в четверг, 26 сентября. "Однако в итоге не будет не то, что согласованного меморандума о сотрудничестве, не будет даже проекта этого документа. Основной причиной отсутствия договоренности с МВФ стала информация о возможности мирового соглашения между государством и прежними собственниками ПриватБанка", – сообщили агентству источники, знакомые с процессом переговоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НБУ сообщили, что уже до конца 2019 года Международный валютный фонд предложит Украине новую программу сотрудничества и выделит 2 млрд долларов первого транша кредита по новой программе.

При этом министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина прекратит сотрудничество с МВФ после того, как будет выплачена текущая кредитная программа.

При этом экономист Виктор Скаршевский заявил, что Украине вряд ли удастся завершить сотрудничество с МВФ после окончания новой программы, поскольку через 1-1,5 года грянет очередной кризис.

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Тема
транш МВФ
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
МВФ транш
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Не бздите ,дадут ,ещё не время отключать кредитную капельницу.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Весь мир с вами! Хер тоже...
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