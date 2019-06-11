"Уедут 25% украинцев": ЕС забил тревогу из-за "заробитчан"

Польша в течение четырех лет может потерять до 25% украинских "заробитчан", после того как Германия в 2020 году откроет рынок труда для мигрантов.

Масштаб оттока рабочих будет в значительной степени зависеть от состояния экономики Германии, передает Businessinsider.

В то же время эксперты отмечают, что опасаться резкого оттока "заробитчан" пока не стоит, поскольку в Германии еще не утверждена законодательная процедура и есть противоречия относительно окончательной формы ее регулирования.

По оценкам Национального банка Польши, в стране ежегодно работают в среднем около 800 тысяч украинцев.

Приток рабочих из Украины в 2013-2017 годах способствовал увеличению темпов роста ВВП страны на 0,3-0,9 процентных пункта ежегодно.

"В 2013-2017 годах иммиграция увеличила эффективное предложение рабочей силы примерно на 5%, и это повлияло на рост ВВП с 1,3 процентного пункта до 1,6-2,2 процентных пункта в год", – резюмировал советник департамента экономического анализа Национального банка Польши Якуб Гровьец.

Масштаб оттока рабочих будет в значительной степени зависеть от состояния экономики

Как сообщал OBOZREVATEL, международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что население четырех восточноевропейских стран ЕС (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) уменьшится на 4% до 2040 года.

В абсолютных цифрах это означает, что они вместе потеряют 2,6 миллиона граждан, а их общее население сократится до 61,2 миллиона человек.

При этом уменьшение трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет будет еще резче. Ожидается, что в целом восточноевропейские страны потеряют 12% такого населения или 5 миллионов человек.

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