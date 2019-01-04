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''Убивает Украину'': в ЕС забили тревогу из-за газопровода Путина

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что проект российского газопровода "Северный поток-2" угрожает безопасности Украины.

"Газопровод разрушает последствия санкций, "Северный поток-2" убивает Украину. Когда транзит российского газа по территории Украины будет прекращен, эта страна потеряет не только серьезные прибыли, но прежде всего гарантию защиты перед очередной российской агрессией", – сообщил Чапутович в интервью Handelsblatt.

По его словам, Польша, США и Европейская комиссия в этом вопросе представляют проевропейскую позицию, а Германия – антиевропейскую.

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"Германия часто думает, что европейская позиция тождественна с немецкой, но в случае с "Северным потоком" это не так", – подчеркнул Чапутович.

При этом министр считает, что в основном политика Польши и Германии по конфликту между Россией и Украиной является одинаковой.

"В известной степени мы также согласны с реакцией ЕС на российскую агрессию, посылая сигнал России с помощью санкций. Но мы хотим более решительных действий", – резюмировал Чапутович.

Яцек Чапутович

Яцек Чапутович

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​

''Убивает Украину'': в ЕС забили тревогу из-за газопровода Путина

​Президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства трубопровода "Северный поток-2". В качестве альтернативы он предложил модернизацию транзитного газопровода, проходящего через украинскую территорию.

Позже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона считает важным сохранение транзита газа через территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Темы
Северный поток-2Санкции против РоссииРоссийско-украинский конфликт
Место
Польша
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ой, не могу! Об Украине он беспокоится! Ха.Ха. И ещё раз Ха. Если загнется поток газа через Украину, то и поляки тоже останутся ни с чем. И в дальнейшем еще сильнее будут зависеть от приказов Германии. Порошенко четыре года пьяно икал и клялся, что де он рвёт ВСЕ связи с Россией. Тогда причем тут российский газ? От него он тоже должен отказаться.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Щеневмерла Украина? Ща помрёт без денег агрессора-оккупанта.
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