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У Зеленского заявили, что мораторий на продажу земли отменят до конца 2019 года

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Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель будет полностью снят или ослаблен до конца 2019 года.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук, передает Bloomberg.

"В команде есть понимание, что если этого не будет сделано в текущем году, то в дальнейшем реализовать это будет довольно сложно", – сказал он.

По его словам, сейчас ведутся переговоры со Всемирным банком относительно модели открытия рынка сельхозземель в Украине.

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"Самая либеральная версия может увеличить валовой внутренний продукт более чем на 3% в год, а самая консервативная – на 0,5%. Мы ищем наименее болезненную и наиболее эффективную модель", – сказал Гончарук.

Он добавил, что новое правительство также разблокирует продажу государственных активов, которой препятствуют сегодняшние монополии - речь идет о железной дороге и почтовой службе.

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский

Алексей Гончарук и Владимир Зеленский

glavred.info

Как писал OBOZREVATEL, ранее Гончарук заявил, что мораторий на экспорт леса-кругляка неэффективен и должен быть пересмотрен.

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Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
мораторий на землю
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CARGO 100
CARGO 100
Россия всю землю купит ... с почтой, конечно может получиться "заминка", а железную дорогу - как только нацыков в схронах прикопают, чтобы своих же не взрывали в вагонах, "партизаны" хреновы.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Правильно, одобряю! Тогда зробитчанам не нужно будет ездить за рубеж, работать на панских плантациях, будут работать на бюргеров дома.Гитлер не успел осуществить мечту, когда на господина на славянской земле работал бы славянский раб, а МВФ и Зе сумеют.
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