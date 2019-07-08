NewsOne и 112 жестко накажут за телемост: СБУ призвала срочно созвать СНБО

Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов призвал президента созвать срочное заседание СНБО и ввести санкции против телеканалов NewsOne и 112 за телемост с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины. Баканов также сообщил, что СБУ направила руководителям медиахолдинга "Новости" сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия-1" и другими вещателями страны-агрессора, которые находятся под санкциями.

"Считаю абсолютно неприемлемым организацию телеканалом NewsOne "телемоста" с главным пропагандистским каналом страны-агрессора, который находится под санкциями", – заявил он.

Баканов заявил, что СНБО должна принять решение о персональных специальных экономических и других санкциях против юридических лиц, которые осуществляют вещание под логотипами "112 Украина" и "NewsOne" и ввести их в действие соответствующим указом президента Украины.

Телемост с Россией

Он также обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с требованием направить предупреждение NewsOne и "112 Украина" о том, что их могут оштрафовать за телемост с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

От президента Украины Владимира Зеленского потребовали отреагировать на анонсированный телемост.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал