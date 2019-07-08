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NewsOne и 112 жестко накажут за телемост: СБУ призвала срочно созвать СНБО

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Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов призвал президента созвать срочное заседание СНБО и ввести санкции против телеканалов NewsOne и 112 за телемост с Россией.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины. Баканов также сообщил, что СБУ направила руководителям медиахолдинга "Новости" сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия-1" и другими вещателями страны-агрессора, которые находятся под санкциями.

"Считаю абсолютно неприемлемым организацию телеканалом NewsOne "телемоста" с главным пропагандистским каналом страны-агрессора, который находится под санкциями", – заявил он.

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Баканов заявил, что СНБО должна принять решение о персональных специальных экономических и других санкциях против юридических лиц, которые осуществляют вещание под логотипами "112 Украина" и "NewsOne" и ввести их в действие соответствующим указом президента Украины.

Телемост с Россией

Телемост с Россией

Он также обратился в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с требованием направить предупреждение NewsOne и "112 Украина" о том, что их могут оштрафовать за телемост с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

От президента Украины Владимира Зеленского потребовали отреагировать на анонсированный телемост.

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Читайте все новости по теме "Телемост с Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Телемост с Россией
Персона
Иван Баканов
Место
Украина
Теги
СНБОСБУРоссия
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Свобода слова" по-украински! Мало вам обсера в ПАСЕ? Ну покажите ещё раз своё истинное лицо!!
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1
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
От як можна так нехтувати законами України,на що вони розраховують?
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Михайлов Алексей
Михайлов Алексей
Це гейропа))))
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3
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