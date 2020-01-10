У Рябошапки назвали количество закрытых нелегальных казино

В Украине правоохранительные органы по состоянию на пятницу, 10 января, прекратили деятельность 911 нелегальных игорных заведений.

К соответствующим действиям силовики прибегли в рамках противодействия незаконному игорному бизнесу. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

По фактам занятия игорным бизнесом начато 437 уголовных производств, в рамках которых провели почти 1,2 тыс. обысков.

Также правоохранители изъяли 11,6 тыс. единиц игрового оборудования и компьютерной техники, наличные средства, а также черновые записи.

"Прокуратура продолжает координировать и обеспечивать эффективную работу в этом направлении, в частности об окончании расследования и надлежащего поддержания обвинения по этим уголовным производствах в суде", – резюмировали представители Офиса.

В Украине правоохранительные органы состоянию на пятницу, 10 января, прекратили деятельность 911 нелегальных игорных заведений

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский заявил, что легализует азартный бизнес в Украине. "Мы легализуем азартные игры, а именно казино в пятизвездочных отелях", – сообщил глава государства.

Будучи еще кандидатом в президенты Зеленский рассказал, что готов создать в стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

Кабинет министров на заседании в пятницу, 20 декабря, принял постановление о начале масштабной борьбы с нелегальным игорным бизнесом в Украине.

Министр МВД Арсен Аваков приказал закрыть все игорные заведения Украины до 20 декабря.

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