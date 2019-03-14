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У Путина отмахнулись от плана Беларуси по отказу от нефти

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Покупка нефти Беларусью не у российских поставщиков в условиях реализации налогового маневра не станет проблемой для нефтяников в России.

"Что касается угрозы для российской нефтяной отрасли – ее, конечно же, нет. Россия ежегодно экспортирует более 260 миллионов тонн нефти, где 18 миллионов тонн на Беларусь составляет менее 7%. Надеюсь, что все понимают, что это никакая не проблема", – заявил посол РФ в Беларуси Михаил Бабич в интервью "РИА Новости".

Он напомнил, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что в случае отсутствия договоренности с Москвой по компенсации от налогового маневра Минск будет вынужден переходить на нефть из других стран.

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По словам дипломата, Россия выступает за то, чтобы Беларусь находила для себя наиболее оптимальные экономические решения.

"Чем больше Беларусь закупит более дешевой, чем в России, нефти, тем более конкурентоспособной будет ее экономика. Тем более что и российский бюджет от этого только выигрывает", – подчеркнул Бабич.

Посол России также заявил, что не стоит вырывать из общего контекста союзного строительства вопрос о введении единой валюты между двумя странами.

"И единая валюта, и конституция – это важные, но всего лишь элементы Союзного договора. Смысла вырывать их из общего контекста нет, и даже если это сделать, то мы не получим должного результата", – резюмировал Бабич.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко и Путин устроили жаркий спор на заседании саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Президент Беларуси обратил внимание на разные условия для потребителей газа: для беларусов топливо стоит 130 долларов за тысячу кубометров, а для россиян – 70 долларов (в соседней Смоленской области).

Также Россия сорвала договоренности с Беларусью по нефти, отказавшись выплачивать Минску компенсацию за проведение в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли. По словам Лукашенко, из-за этого его страна потеряет в ближайшие годы около 10,5 млрд долларов.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Medved George
Medved George
Причём заметьте, Смоленск - это исконно Беларуская территория!
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Исаев Денис
Исаев Денис
Medved George, Опять ты вылезло, глупое животное, Смоленск старше первого упоминания о Белой Руси почти на 500 лет.
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