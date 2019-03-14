У Путина отмахнулись от плана Беларуси по отказу от нефти

Покупка нефти Беларусью не у российских поставщиков в условиях реализации налогового маневра не станет проблемой для нефтяников в России.

"Что касается угрозы для российской нефтяной отрасли – ее, конечно же, нет. Россия ежегодно экспортирует более 260 миллионов тонн нефти, где 18 миллионов тонн на Беларусь составляет менее 7%. Надеюсь, что все понимают, что это никакая не проблема", – заявил посол РФ в Беларуси Михаил Бабич в интервью "РИА Новости".

Он напомнил, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что в случае отсутствия договоренности с Москвой по компенсации от налогового маневра Минск будет вынужден переходить на нефть из других стран.

По словам дипломата, Россия выступает за то, чтобы Беларусь находила для себя наиболее оптимальные экономические решения.

"Чем больше Беларусь закупит более дешевой, чем в России, нефти, тем более конкурентоспособной будет ее экономика. Тем более что и российский бюджет от этого только выигрывает", – подчеркнул Бабич.

Посол России также заявил, что не стоит вырывать из общего контекста союзного строительства вопрос о введении единой валюты между двумя странами.

"И единая валюта, и конституция – это важные, но всего лишь элементы Союзного договора. Смысла вырывать их из общего контекста нет, и даже если это сделать, то мы не получим должного результата", – резюмировал Бабич.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко и Путин устроили жаркий спор на заседании саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Президент Беларуси обратил внимание на разные условия для потребителей газа: для беларусов топливо стоит 130 долларов за тысячу кубометров, а для россиян – 70 долларов (в соседней Смоленской области).

Также Россия сорвала договоренности с Беларусью по нефти, отказавшись выплачивать Минску компенсацию за проведение в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли. По словам Лукашенко, из-за этого его страна потеряет в ближайшие годы около 10,5 млрд долларов.

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