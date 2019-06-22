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"У половины семей кредиты": в России забили тревогу из-за резкого обеднения

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В Российской Федерации половина семей в настоящее время имеет кредиты.

При этом более 10% отдают на погашение задолженности свыше половины своего дохода, сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в комментарии "РИА Новости".

"На текущий период 50% семей в России так или иначе обременены кредитами. Касаясь вопроса возможного риска, то лишь чуть более 10% из них имеют доход ниже 50 тысяч рублей и вынуждены отдавать на погашение кредита более половины своего ежемесячного дохода", – отметил он.

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По словам главы НАПКА, именно этот сегмент заемщиков имеет наибольшие шансы выйти на просрочку. В частности, средний просроченный долг в РФ варьируется в пределах 70-80 тысяч рублей (29-33,2 тысячи гривен).

Мехтиев также подчеркнул, что около 47% должников объясняют невозможность платить по долгам финансовыми трудностями.

Еще 30% неплательщиков говорят о падении уровня доходов, а 20% – жалуются на слишком высокую долговую нагрузку.

В Российской Федерации половина семей в настоящее время имеют кредиты

В Российской Федерации половина семей в настоящее время имеют кредиты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Пигин Макс
Пигин Макс
В России люди берут кредиты на покупку машины или квартиры. А на Украине, для того что бы оплатить услуги ЖКХ...
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Для наглядности надо бы нарисовать данные по другим странам или сравнить с украиной.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Сиромашенко Александр, не скули,это всего лишь констатация фактов.
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