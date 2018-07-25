"Херсонщина скоро в пустыню превратится": Томенко о катастрофе с контрабандой леса

Решение президента Петра Порошенко ветировать законопроект лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который по факту спасал Украину от массовой вырубки карпатского леса, вызывает опасение не только у общественности, но и у экспертов.

Подобное саботирование законов в деревоперерабатывающей отрасли в Украине не новинка. Еще в апреле 2015 года народные депутаты приняли мораторий на вывоз леса из страны, который дал заметный экономический эффект. Но за три года силовики, увы, так и не смогли остановить контрабанду древесины.

Сможет ли нынешний закон в случае его повторного принятия решить проблему и какова ситуация в деревоперерабатывающей отрасли - OBOZREVATELобсудил с одним из инициаторов ныне действующего закона о моратории на экспорт леса Николаем Томенко.

- Как оцениваете вето Порошенко?

- Как по мне, это неправильная позиция, потому что она отдаляет решение очень важной проблемы. Депутаты и общественность выходили из того, что наш закон (Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов - Ред.), который мы приняли, цинично и нагло не выполняется.

- В чем причина?

- Первая причина - низкая ответственность. Вторая - использование паспортных характеристик дров для вывоза леса-кругляка. Поэтому вопрос нужно было решить - депутаты это сделали.

Если бы у президента была уточняющая идея, он бы мог подписать законопроект и одновременно внести изменения в закон. В таком случае он бы просто поддержал украинскую экономику, энергонезависимость, экологию и был бы не в стороне. А сейчас выглядит так, как когда-то сделал Арсений Яценюк (премьер-министр Украины 2014-2016 гг., - Ред.) после принятия нами закона. Он попросту сказал, что не будет его выполнять и внесет в него изменения.

- В чем был смысл вашего закона? Что он сделал для экономики Украины?

- Когда мы приняли законопроект, логика была такова - мы должны создавать рабочие места в Украине, переоборудовать деревообработку, восстанавливать мебельную индустрию. Мы же разрешаем вывозить пиломатериалы, в переговорах (с Европейским Союзом и Всемирной торговой ассоциацией - Ред.) шла об том речь, мы создаем поддоны, минимально обрабатываем дерево. Мы готовы вывозить пеллеты, или то, что уже прошло первичную переработку на европейский рынок для обеспечения там сырья для альтернативной энергии. А просто забрать рабочие места и деньги, экспортируя все за границу - это очевидная ошибка.

- А что же делать с международными партнерами?

- Уверен, что в соглашениях никаких запрещающих моментов нет. Мне кажется, тут просто задействованы крупные международные компании, европейские страны. Они заинтересованы и строят на этом целую бизнес-систему, начиная от крупнейшего в Европе деревообрабатывающего комбината в Румынии, который использует наш лес. Фактически, по всей украинской границе страны-соседи используют наш лес, вырубка и использование которого даже для внутреннего рынка запрещена во многих странах.

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У нас есть профильные министры, вице-премьер-министр по евроинтеграции, вот они и ведут там переговоры с партнерами. Тем более мы продаем древесину 1 и 2 уровня обработки. Выглядит так, что и себе в ущерб делаем, и инвестируем в другие экономики, а не в свою.

Тут еще момент, о котором мало кто говорит. Закон - это хорошо, но будут ли его выполнять, даже если в сентябре-октябре его примут? Ведь наш закон никто не выполнял.

У нас уже 2 года нет руководителя Лесагенства, нет стратегии, что делать в лесной отрасли - то все в бизнес, то в одну вертикальную структуру. А тут нужно сделать одну нормальную программу развития лесной отрасли. У нас 3 года не финансируется посадка леса в южной Украине, Херсонская область скоро в пустыню превратится, если лесхозы не будут финансировать.

У нас получается так, что в центральной и западной Украине более-менее хозяйственные лесхозы - они могут себя прокормить и налоги заплатить, а вот на юге - тут всегда финансировались лесхозы, так как там нужно сажать больше. Влияние степной зоны дает о себе знать и совсем скоро там ничего не будет расти, за 3 года такие проекты не делаются.

- Получается, что тут идет массовое содействие контрабанде?.

- Налоговая, таможня, “Укрзалізниця” - все прекрасно знают, что они ведут контрабанду леса. Тут нужно навести порядок, контролировать эту тему. И я не верю, что временные руководители смогут решить эту задачу. Тут нужно утвердить кадровую политику, сформировать программу и будет эффект.

Вот зайдите на вокзал в Черновцы, это транзитное место, куда свозят весь лес, а оттуда в Румынию все везут.

Поэтому нужно принять этот закон ( № 5495 - Ред.), а также выполнять ныне действующий.

В переговорах с европейскими партнерами речь идет не о политических вещах, а о международных торговых отношениях. Мы же торгуемся по квотам, которые связаны с сельскохозяйственным производством, так и тут нужно пояснить, если европейские политики хотят, чтобы мы развивали собственную экономику, а не были сырьевым придатком, они должны с уважением относиться к нам.

- Вы говорите о рабочих местах, а сколько в целом украинцев остались без работы или выехали в поисках лучшего в Европу?

- Если у нас экономика не функционирует, нужно где-то зарабатывать. Понятно, что это также бюджета наполняющая отрасль. Деревообработка всегда у нас была развитой, только тут нужно обновить ее, внедрить новые технологии, а также обеспечить сырьем.

Не Румынию и Польшу, а украинский бизнес - это все инвестиции. Те же европейские инвестиции должны идти не в Польшу или Словакию, а в нашу экономику.

Когда в 2014 году я выступил инициатором законодательного урегулирования этой отрасли, исходил из того, что мы не только защищаем лес, а и экономику нашу создаем. Нужно и так мыслить, что это не только запрещающие нормы, а и позиция развития экономики… В принципе, мы говорим не только о деревоматериалах или пеллетах, но и высшего уровня проекты. Например, возрождение мебельной отрасли, которая в Украине была конкурентной и производила много качественной продукции.

Это одна из быстрых в плане загрузки отраслей экономики, традиционной. Это то, что создает рабочие места и отвечает нашей государственной программе энергосбережения. Большинство больниц, спортивных объектов в поселках, селах, маленьких городках переходят на альтернативные источники. Поэтому пеллеты и другое сырье низкого качества - это способ избежать зависимости.

Нужно вводить ответственность за поджог лесных отходов. У нас из-за "Укравтодора" в прошлом году все было в дыму - они все древесину продали, а ветки сожгли. Нет ни одной цивилизованной страны, где бы такое делали. Ветки нужно отдавать не переработку и ее можно использовать для отопления. Получается, что власть себя ведет как очень богатая страна, у которой много газа и электрики. Это целая система государственной политики, которая не решается одним законом. Тут нужно системно работать, хотя и принятие закона также очень важно.

- А есть ли шансы у парламента собрать 300 голосов и все же преодолеть вето президента?

- Думаю, вряд ли. Скорее всего, речь пойдет о новой редакции закона. Ведь эти поправки президента нужно будет согласовывать и по-новому проголосовать. Поэтому процесс затянется.