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29 октября • обновлено в 09:51
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У Гончарука решили пересмотреть содержимое "пакета малыша"

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Министерство социальной политики Украины собирается пересмотреть содержимое "пакета малыша" на 2020 год.

"Он будет пересмотрен. По этому поводу есть разные мнения. В конце ноября – начале декабря мы их все сгруппируем. Цена "пакета" останется прежней – в пределах пяти тысяч гривен. Постановление правительства мы не меняем", – сообщил заместитель министра соцполитики Олег Коваль, передает "Правительственный портал".

По его словам, ведомство также нашло решение проблемы с "бэби-боксами" для жителей Донецкой области – единственной области в Украине, которая не получила ни одного "пакета малыша".

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Это решение заключается в монетизации "бэби-бокса" – роженицы будут получать денежный эквивалент.

"Монетизация этой программы в Донецкой области – мероприятие, на которое мы пошли ради людей. Интересы людей не должны страдать из-за процедурных моментов. Мы считаем, что это правильное решение", – резюмировал Коваль.

Министерство социальной политики Украины собирается пересмотреть содержимое "пакета малыша" на 2020 год

Министерство социальной политики Украины собирается пересмотреть содержимое "пакета малыша" на 2020 год

Как писал OBOZREVATEL, выдавать бэби-боксы в Украине начали с сентября 2018-го. Право на получение пакета малыша имеют граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства, если они законно проживают на территории страны.

Выдают его обычно в день выписки из роддома, а если в медучреждении закончились запасы, то доставляют домой в срок до 17 дней.

Не предоставить такой набор могут только в нескольких случаях: отказа от новорожденного ребенка в роддоме (отделении) всех форм собственности; смерти новорожденного ребенка в роддоме; отбывания матерью наказания в местах лишения свободы и дальнейшего пребывания ребенка в детском доме при СИЗО или тюрьмах.

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Место
Украина
Тег
Министерство социальной политики
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