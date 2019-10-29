У Гончарука решили пересмотреть содержимое "пакета малыша"

Министерство социальной политики Украины собирается пересмотреть содержимое "пакета малыша" на 2020 год.

"Он будет пересмотрен. По этому поводу есть разные мнения. В конце ноября – начале декабря мы их все сгруппируем. Цена "пакета" останется прежней – в пределах пяти тысяч гривен. Постановление правительства мы не меняем", – сообщил заместитель министра соцполитики Олег Коваль, передает "Правительственный портал".

По его словам, ведомство также нашло решение проблемы с "бэби-боксами" для жителей Донецкой области – единственной области в Украине, которая не получила ни одного "пакета малыша".

Это решение заключается в монетизации "бэби-бокса" – роженицы будут получать денежный эквивалент.

"Монетизация этой программы в Донецкой области – мероприятие, на которое мы пошли ради людей. Интересы людей не должны страдать из-за процедурных моментов. Мы считаем, что это правильное решение", – резюмировал Коваль.

Министерство социальной политики Украины собирается пересмотреть содержимое "пакета малыша" на 2020 год

Как писал OBOZREVATEL, выдавать бэби-боксы в Украине начали с сентября 2018-го. Право на получение пакета малыша имеют граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства, если они законно проживают на территории страны.

Выдают его обычно в день выписки из роддома, а если в медучреждении закончились запасы, то доставляют домой в срок до 17 дней.

Не предоставить такой набор могут только в нескольких случаях: отказа от новорожденного ребенка в роддоме (отделении) всех форм собственности; смерти новорожденного ребенка в роддоме; отбывания матерью наказания в местах лишения свободы и дальнейшего пребывания ребенка в детском доме при СИЗО или тюрьмах.

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