У Гончарука потратят дополнительно более 1 млрд гривен на дороги

Кабинет министров выделил Государственному агентству автомобильных дорог Украины дополнительно 1 миллиард 60 миллионов гривен.

Соответствующие средства направят на ремонт трасс в 2019 году. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, данное решение правительство приняло на заседании в среду, 4 декабря.

Деньги были выделены за счет экономии Государственного агентства автомобильных дорог Украины по погашению кредитов. В частности, экономия появилась из-за укрепления курса гривни к доллару.

Деньги были выделены за счет экономии Государственного агентства автомобильных дорог Украины

Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал местную власть в Николаевской области из-за ненадлежащего состояния дорог в регионе.

"Проведите совещание по всем дорогам – в каком состоянии, где у нас есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И перечислите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение", – сказал глава государства во время рабочей поездки на Николаевщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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