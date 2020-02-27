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27 февраля • обновлено в 14:09
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У Гончарука потратят 20 млрд гривен на масштабное строительство дорог

1.3т
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Кабинет министров принял постановление о порядке привлечения кредитных денег для "Укравтодора" в размере 19,5 млрд гривен.

Одновременно с этим правительство поддержало инвестиционный проект по трассе Н-07 Киев – Сумы – Харьков на 400 млн гривен. Об этом в Facebook сообщил советник премьер-министра Юрий Голик.

Также, по его словам, Кабинет министров одобрил инвестиционный проект по трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск на 90 млн гривен.

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Кроме того, правительство поддержало отдельную программу по ремонту мостов на 500 млн гривен, которая касается, в том числе, мостов в Запорожье.

Кабинет министров принял постановление о порядке привлечения кредитных денег для "Укравтодора" в размере 19,5 млрд гривен

Кабинет министров принял постановление о порядке привлечения кредитных денег для "Укравтодора" в размере 19,5 млрд гривен

Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал местную власть в Николаевской области из-за ненадлежащего состояния дорог в регионе.

"Проведите совещание по всем дорогам – в каком состоянии, где у нас есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И перечислите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение", – сказал глава государства во время рабочей поездки на Николаевщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Дороги в Украине
Персона
Юрий Голик
Место
Украина
Теги
Укравтодор ремонт и строительство дорог дороги
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
какой дурак даст кредит?
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