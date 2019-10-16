"Москва дала 3 млрд гривен": у Гончарука отказались от идеи закрыть ж/д сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что речи о закрытии железнодорожного сообщение между Украиной и Россией пока не идет.

По его словам, железнодорожное сообщение между странами по итогам 2018 года обеспечило поступления в размере 3 млрд гривен в украинский бюджет, передает УНИАН.

"Вопрос чувствительный. Напомню, что у нас фактически это направление в Москву за прошлый год дало 3 млрд гривен поступлений в бюджет и надо понимать, что когда мы что-то перекрываем, то находим альтернативные варианты, как эти поезда могут ехать, и что эти деньги будут поступать в экономику другой страны", – сообщил Криклий.

"У нас есть обязательства перед Всемирной организацией торговли, и там предусмотрен этот транзит и мы пока его не ограничиваем. Если будет принято решение на высшем политическом уровне, что мы будем изолироваться, то тогда об этом будет отдельно сообщено, пока это сообщение не закрывают", - подчеркнул министр инфраструктуры.

В частности, из городов Украины в Москву курсируют около 20 пар поездов, а также ряд беспересадочных вагонов, в частности, из Киева, Львова, Николаева, Харькова, Одессы и других.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что речи о закрытии железнодорожного сообщение между Украиной и Россией пока не идет

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