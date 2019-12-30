Главная Новости
30 декабря • обновлено в 10:45
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

У "газопровода Путина" возникли серьезные проблемы в ЕС из-за США

2.6т
Читать материал на украинском

Замедление темпов прокладки газопровода "Северный поток-2" из-за санкции США ставит перед российским проектом риски распространения на него норм газовой директивы ЕС.

Поправки к ней требуют от приходящих в страны Европейского Союза морских газопроводов соответствовать требованиям о разделении видов деятельности по поставке и транспортировке газа. Об этом сообщает "Коммерсант".

Этих рисков проект мог избежать после того, как парламент Германии принял закон, позволяющий "Газпрому" использовать "Северный поток-2" на полную мощность.

Новости
В Германии разоблачили шпиона, который продвигает "газопровод Путина"

В частности, документ устранял существовавшие в директиве временные рамки, которые позволяли дать исключение только проектам, завершенным до 23 мая 2019 года. Германия продлила эту возможность для "Северного потока-2" еще на год.

Эти сроки были комфортными для трубоукладчиков Allseas, одновременно укладывающих две нитки "Северного потока-2" со скоростью 5 км в день.

Однако теперь, учитывая неизвестное количество времени, которое потребуется для оснастки российских суден, "Газпром" рискует не успеть ввести проект в эксплуатацию до 24 мая 2020 года.

Замедление темпов прокладки газопровода "Северный поток-2" ставит перед проектом риски распространения на него норм газовой директивы ЕС

Замедление темпов прокладки газопровода "Северный поток-2" ставит перед проектом риски распространения на него норм газовой директивы ЕС

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны были быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

  • Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

  • Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

  • Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

  • Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

  • В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Виктор Калиненко
Место
Россия
Тег
Северный поток - 2
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
5
Смешно
8
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Суден)))))) А как на мове будет мюзикл ''Кошки''... Кiшки?)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "оснастки российских суден". Хoхлики, это у вас"суден", а в России "судов". А по сути ничего оснащать не нужно, морской трубоукладчик, соответствующий нормативам для прокладки труб в датских терр.водах сейчас на Дальнем востоке, перегнать его месяц-полтора, в это время второе судно может укладывать трубы в немецких водах, там не обязательна привязка к GPS. А учитывая что проложить осталось несколько десятков км, то все укладывается в сроки.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Хо Хол
Хо Хол
А труба через oкpaину это не газопровод Путина?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги