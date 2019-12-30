У "газопровода Путина" возникли серьезные проблемы в ЕС из-за США

Замедление темпов прокладки газопровода "Северный поток-2" из-за санкции США ставит перед российским проектом риски распространения на него норм газовой директивы ЕС.

Поправки к ней требуют от приходящих в страны Европейского Союза морских газопроводов соответствовать требованиям о разделении видов деятельности по поставке и транспортировке газа. Об этом сообщает "Коммерсант".

Этих рисков проект мог избежать после того, как парламент Германии принял закон, позволяющий "Газпрому" использовать "Северный поток-2" на полную мощность.

В частности, документ устранял существовавшие в директиве временные рамки, которые позволяли дать исключение только проектам, завершенным до 23 мая 2019 года. Германия продлила эту возможность для "Северного потока-2" еще на год.

Эти сроки были комфортными для трубоукладчиков Allseas, одновременно укладывающих две нитки "Северного потока-2" со скоростью 5 км в день.

Однако теперь, учитывая неизвестное количество времени, которое потребуется для оснастки российских суден, "Газпром" рискует не успеть ввести проект в эксплуатацию до 24 мая 2020 года.

Замедление темпов прокладки газопровода "Северный поток-2" ставит перед проектом риски распространения на него норм газовой директивы ЕС

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны были быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов, которые Кремль прокладывает в обход Украины.

Введение ограничительных мер предусматривается для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопроводов, а также топ-менеджеров этих фирм. В частности, они могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

Положение о санкциях разработали на основе законопроекта, представленного сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. По словам помощника Круза, санкции призваны остановить сооружение газопровода "Северный поток-2".

Также США пригрозили санкциями компании Allseas Group S.A., которая прокладывает российский газопровод. Сенаторы от Республиканской партии призвали компанию прекратить участие в строительстве газопровода, иначе против нее будут применены "адские санкции".

В частности, подрядчику "Северного потока-2" пригрозили "существенным падением стоимости акций и убийством финансовой жизнеспособности" вследствие полной блокировки всех активов компании в Соединенных Штатах. Кроме того, могут быть запрещены операции с Allseas Group S.A, а также принят запрет на въезд представителям компании в США.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!