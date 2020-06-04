Турция откроет небо для 40 стран: есть договоренности и с Украиной

Турецкие власти в июне намерены постепенно возобновить авиасообщение с 40 странами.

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Касательно Украины есть предварительные договоренности, однако дата не уточняется, пишет Daily Sabah со ссылкой на Министерство транспорта страны.

Турция в июне откроет небо для 40 стран mk-turkey

С 10 июня планируется запустить рейсы в частности в Бахрейн, Болгарию и Катар.

С 15 июня намерены возобновить авиасообщение с еще 17 странами, в том числе с Германией, Австрией и Сингапуром.

С 20 июня – с Казахстаном, Кыргызстаном, Албанией, Финляндией, Эстонией, Ирландией, Латвией и другими странами, а с 25 июня – с Бельгией.

Также достигнуто предварительное соглашение с 15 странами, среди которых ОАЭ, Украина, Беларусь и Италия.

Дополнительно ведутся переговоры с еще 90 странами, полеты в которые можно будет возобновить, как только снимут ограничения.

Всех пассажиров по прибытию в Турцию будут проверять на наличие симптомов коронавируса и отправлять в больницы в случае положительных результатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МИД анонсировали, что внутреннее авиасообщение в Украине будет возобновлено летом, однако вопрос с международным остается сложным. Это будет зависеть от нескольких стран.

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