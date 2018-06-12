"Тучи сгущаются": в МВФ рассказали о проблемах мировой экономики

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард раскритиковала торговую политику президента США Дональда Трампа, отметив, что тучи над мировой экономикой сгущаются с каждым днем.

"Тучи на горизонте, о которых в Фонде сигнализировали около шести месяцев назад, становятся темнее с каждым днем", – заявила Лагард, передает Reuters.

Глава МВФ сообщила, что связанные с торговлей проблемы, наносят ущерб деловой уверенности, которая продолжила портиться даже после прошедшего саммита G7.

В то же время Лагард отметила, что в ближайшие два года ситуация пока будет стабильной. По ее словам, Фонд ожидает роста глобальной экономики на 3,9% в год.

Напомним, что с 1 июня США ввели пошлины на сталь и алюминий из Европейского Союза, Мексики и Канады. Кроме того, импортные пошлины – 25% для стали и 10% для алюминия – действуют в отношении продукции из Китая, Российской Федерации, Японии и других стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже в ЕС заявили о намерении ввести ответные меры на пошлины США.