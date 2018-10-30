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Цены на автогаз продолжили рост: стоимость топлива на АЗС

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В Украине на некоторых заправках максимальная цена на автогаз достигла отметки 17,09 грн/л. В то же время средняя подросла за последние сутки всего на несколько копеек и составила 14,67 грн/л, минимальная – 12,24 грн/л.

По информации ТСН, бензин категории А-95 на разных заправках 30 октября можно купить в ценовом диапазоне 30,89-34,99 грн. То есть сэкономить или переплатить можно до 4,1 грн. Дизельное топливо держится в пределах 30,30-33,79 грн.

Цены на автогаз продолжили рост: стоимость топлива на АЗС
Новости
Резкий рост цен на бензин: Гройсман поручил провести масштабные проверки на АЗС

Как сообщал OBOZREVATEL, ценовой "рекорд" на автогаз в Украине был зафиксирован 26 октября. Тогда средняя стоимость автогаза на АЗС "подскочила" на 20-25 копеек за литр и установилась на отметке 16,23 грн/л. Причинами подорожания сжиженного газа на заправках называют рост международных котировок, а также дефицит с импортными поставками.

По итогам роста цен, летом 2017 года АМКУ обвинил АЗС в сговоре на рынке автогаза и оштрафовал на 41 млн грн пять крупнейших сетей АЗС.

Премьер-министр Владимир Гройсман 17 октября 2018 года снова обратился к АМКУ и поручил ведомству проверить обоснованность поднятия АЗС стоимости топлива.

Читайте все новости по теме "Бензин в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Бензин в Украине
Место
Украина
Объекты
автогазАЗС в Украине
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