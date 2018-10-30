Цены на автогаз продолжили рост: стоимость топлива на АЗС

В Украине на некоторых заправках максимальная цена на автогаз достигла отметки 17,09 грн/л. В то же время средняя подросла за последние сутки всего на несколько копеек и составила 14,67 грн/л, минимальная – 12,24 грн/л.

По информации ТСН, бензин категории А-95 на разных заправках 30 октября можно купить в ценовом диапазоне 30,89-34,99 грн. То есть сэкономить или переплатить можно до 4,1 грн. Дизельное топливо держится в пределах 30,30-33,79 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ценовой "рекорд" на автогаз в Украине был зафиксирован 26 октября. Тогда средняя стоимость автогаза на АЗС "подскочила" на 20-25 копеек за литр и установилась на отметке 16,23 грн/л. Причинами подорожания сжиженного газа на заправках называют рост международных котировок, а также дефицит с импортными поставками.

По итогам роста цен, летом 2017 года АМКУ обвинил АЗС в сговоре на рынке автогаза и оштрафовал на 41 млн грн пять крупнейших сетей АЗС.

Премьер-министр Владимир Гройсман 17 октября 2018 года снова обратился к АМКУ и поручил ведомству проверить обоснованность поднятия АЗС стоимости топлива.