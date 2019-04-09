В Киеве до конца года подорожает аренда квартир: что известно

Стоимость аренды квартир в Киеве до конца года будет расти потому, что для рынка недвижимости характерна инертность. Так как за последний год цены на жилье выросли на 10-15%, то такая тенденция будет продолжаться и до конца 2019 года.

Такой прогноз сделал в эфире ObozTV юрист, эксперт по вопросам недвижимости Иван Кудояр. Он добавил, что это лишь одна из причин повышения стоимости.

"Рынок недвижимости в Украине не сильно реагирует на какие-то временные условия. Думаю, что если в стране не будет происходить никаких экономических или политических катаклизмов, то цена на квадратные метры будет все же подниматься, арендная плата тоже будет немного расти", – сказал он.

Вторая причина – это то, что людям стало легче расставаться с деньгами, ведь они уже прошли тот порог страха, который связан с войной на востоке страны, объяснил юрист.

"Киевляне стали покупать и арендовать более дорогое жилье чем, скажем, два года назад, когда многие боялись военных действий или каких-либо изменений в государстве", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве после небольшого удешевления с декабря 2018 г. по январь 2019 г., в феврале средняя стоимость аренды недвижимости взлетела.

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 9000 гривен. Двухкомнатные сдают по 12 900, а трехкомнатные – за 16500.

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