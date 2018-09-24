Цена на нефть пошла на рекорд: чем грозит Украине

Цены на нефть марки Brent превысили $80,6 за баррель, что стало самым высоким показателем с ноября 2014 года. Подорожание "черного золота" пропорционально может отразиться и на стоимости бензина на украинских АЗС.

Об этом сообщает Bloomberg. Аналитики прогнозируют, что может подорожать до $100 за баррель.

Как отмечает издание, ссылаясь на прогноз энергетической компании Mercuria Energy Group Ltd, стоимость нефти может вырасти до $100 долларов за баррель, таким образом восстановившись после падения 2014 года.

Подорожание нефти приведет к росту цен на нефтепродукты в Украине. В то же время импортный газ также может подняться в цене. От цен на нефть зависят стоимость голубого топлива, бензина, дизтоплива. Как известно, Украина импортирует около 85% светлых нефтепродуктов, и от цен на мировых рынках зависят и расценки на украинских АЗС.

Основными причинами роста цен на нефть являются опасения инвесторов, что из-за санкций США с рынка исчезнет вся нефть из Ирана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине к концу 2018 года стоимость бензина А-95 подорожает на 60 коп./л. Такой прогноз актуален при условии стабильного курса доллара и стоимости нефти марки Brent в пределах 78 $/барр.