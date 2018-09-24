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МирСпорт

Цена на нефть пошла на рекорд: чем грозит Украине

3.5тЧитать материал на украинском

Цены на нефть марки Brent превысили $80,6 за баррель, что стало самым высоким показателем с ноября 2014 года. Подорожание "черного золота" пропорционально может отразиться и на стоимости бензина на украинских АЗС.

Об этом сообщает Bloomberg. Аналитики прогнозируют, что может подорожать до $100 за баррель.

Как отмечает издание, ссылаясь на прогноз энергетической компании Mercuria Energy Group Ltd, стоимость нефти может вырасти до $100 долларов за баррель, таким образом восстановившись после падения 2014 года.

Подорожание нефти приведет к росту цен на нефтепродукты в Украине. В то же время импортный газ также может подняться в цене. От цен на нефть зависят стоимость голубого топлива, бензина, дизтоплива. Как известно, Украина импортирует около 85% светлых нефтепродуктов, и от цен на мировых рынках зависят и расценки на украинских АЗС.

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Резкий скачок цен на бензин в Украине: что происходит и насколько еще подорожает

Основными причинами роста цен на нефть являются опасения инвесторов, что из-за санкций США с рынка исчезнет вся нефть из Ирана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине к концу 2018 года стоимость бензина А-95 подорожает на 60 коп./л. Такой прогноз актуален при условии стабильного курса доллара и стоимости нефти марки Brent в пределах 78 $/барр.

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Место
США
Объекты
УкраинаСШААЗС в Украинеподорожание
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Странно, нефть растет, а кацапский рубль падает, к чему бы это？
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0
1
Michael Kuksov
Michael Kuksov
UaDonetsk Umka, Не. Уже со вчерашнего дня рупь опять пополз верх. А вот что Краине делать с подорожанием нефти и газа? Состояние, близкое к жопе.
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2
1
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
UaDonetsk Umka, USD MOEX65,96−0,45-0,45EUR MOEX77,66−0,40-0,40НЕФТЬ80,63+2,39%
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1
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Исаев Максим
Исаев Максим
Помнится, на жёвто-блакитных ресурсах очень активно смаковали тему, шо будет с экономикой России, ежели нефть по 20$ будет...
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0
Моня
Моня
Цэ зрада.. ))))
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