Цена на нефть побила новый антирекорд: сколько стоит

В четверг, 20 декабря, мировые цены на нефть показали резкий обвал. Падение связано с опасениями по поводу риска переизбытка предложения сырья.

Как сообщает Reuters, по состоянию на утро, стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,82% — до $56,19 за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,24%, до $47,09 за баррель.

Отмечается, что рынки снова выражают обеспокоенность относительно риска переизбытка предложения сырья на рынке — на фоне увеличения запасов и добычи в США и признаков замедления роста мировой экономики.

"Восстановление в среду представляло собой закрытие коротких позиций. Однако инвесторы быстро переключили внимание на ухудшение фундаментальных показателей рынка нефти, включая новые признаки замедления экономического роста в следующем году, рекордную добычу и отсутствие доверия к обещанию ОПЕК ограничить добычу", — сказал главный аналитик по рынку нефти в консалтинговой компании JLC Си Цзяруи.

Как сообщал OBOZREVATEL, баррель нефти североморской марки Brent вечером во вторник, 18 декабря, подешевел до минимума с октября 2017 года — $55,91. С начала дня падение цен составило почти 6%.