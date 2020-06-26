Третьякова после скандала с детьми: никуда не собираюсь уходить

Глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова назвала скандал вокруг ее заявления о детях "низшего качества" организованным буллингом и попросила прощения.

Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook. Она отметила, что публикует пост "глубокой благодарности и извинения".

"Спасибо всем за искренние слова поддержки. Они очень важны для меня во время ОРГАНИЗОВАННОГО буллинга. Многие понимают, что происходит на самом деле, почему все появилось только сейчас, и что я имела в виду на публичной встрече/лекции в Киевской школе экономики. И еще буду иметь в будущих лекциях, выступлениях, встречах. Ибо никуда не собираюсь идти ПОД давление снаружи. Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), который разрабатывала всю свою жизнь. И не было никакой возможности его реализовать если бы не наш президент и Андрей Ермак. Потому ходила и предлагала этот план ВСЕМ политическим силам. Ни одна другая политическая сила не могла даже представить себе, что советскую социальную парадигму можно зацепить", – сказано в сообщении.

Третьякова заявила, что в политику пришла ради изменений, а не за властью.

"В политику шла сознательно. Не за властью. А за изменениями. Потому что дети остались в Украине и имеют своих детей – теперь уже пятеро внуков. Им, нашим детям, мы оставляем страну, а также долги, которые им платить. Долги не только внешние. Но и долги по обязательствам внутренними, социальными. Потому что наша страна редко выплачивала компенсации за ущерб жизни и здоровью в момент нанесения вреда, а переносила такие обязательства на будущее. Не всегда, но часто. Или должны мы нагрузить их таким грузом иждивенцев, чтобы им было не продохнуть? Мой ответ – Нет", – написала нардепка.

Заявление нардепа Facebook Третьяковой

Заявление нардепа Facebook Третьяковой

Заявление нардепа Facebook Третьяковой

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