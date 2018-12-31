Транзит через Россию: Путин принял новое решение против Украины

Президент России Владимир Путин продлил действие указа о мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при транзитных перевозках грузов с Украины в Казахстан и Киргизию через территорию России.

Соответствующий документ опубликован 31 декабря на портале правовой информации. Отмечается, что документ будет действовать до 1 июля 2019 года.

"Внести в указ президента Российской Федерации от 1 января 2016 года №1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации"... изменение, заменив в пункте 4 слова "до 1 января 2019 года" словами "до 1 июля 2019 года", — сказано в документе.

При этом в МИД РФ заявили, что были вынуждены принять меры из-за того, что с 1 января 2016 года вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) Украины и ЕС. Таким образом РФ якобы "нивелировала возникающие для ее экономики риски".

"Обнуление ставок таможенных пошлин при ввозе европейских товаров на Украину могло привести к их неконтролируемому перетоку на территорию РФ", — сказано в сообщении.

Иллюстрация thekievtimes.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

в России 25 декабря расширили список санкций против более, чем 200 физических и юридических лиц Украины;

согласно документу, всего в санкционном списке теперь числится 567 физических и 75 юридических лиц (ранее — 322 гражданина Украины и 68 компаний).

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