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Транзит через Россию: Путин принял новое решение против Украины

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Президент России Владимир Путин продлил действие указа о мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов РФ при транзитных перевозках грузов с Украины в Казахстан и Киргизию через территорию России.

Соответствующий документ опубликован 31 декабря на портале правовой информации. Отмечается, что документ будет действовать до 1 июля 2019 года.

"Внести в указ президента Российской Федерации от 1 января 2016 года №1 "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации"... изменение, заменив в пункте 4 слова "до 1 января 2019 года" словами "до 1 июля 2019 года", — сказано в документе.

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При этом в МИД РФ заявили, что были вынуждены принять меры из-за того, что с 1 января 2016 года вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) Украины и ЕС. Таким образом РФ якобы "нивелировала возникающие для ее экономики риски".

"Обнуление ставок таможенных пошлин при ввозе европейских товаров на Украину могло привести к их неконтролируемому перетоку на территорию РФ", — сказано в сообщении.

Иллюстрация

Иллюстрация

thekievtimes.ua

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Темы
Российско-украинский конфликтЭкспорт и импорт товаров
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
УкраинаЭкономика УкраиныНовости Россиисанкции
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Cвiдомим ахтивистам по рылу так зычно ХРЯСЬ!!!
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4
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Зямов Oся
Зямов Oся
Соотечественники, накажем Московию! Щас самое время! Ще не вмерла.... Тока дружно, все вместе, а не только майдауны. СугС 3 раза
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Да ладно?А мы думали на благо Украины сделает!
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