Трамп стал криптовалютой: на что пошли в США

Биржа FTX запустила криптовалюту Trump-2020, которая работает как фьючерсный контракт (ценная бумага о купли-продаже товара в будущем).

В частности, трейдеры смогут открывать длинные и короткие позиции на переизбрание американского лидера Дональда Трампа или на его проигрыш в президентской гонке. Об этом сообщает CoinDesk.

Если Трамп выиграет выборы-2020, стоимость токена составит один доллар, если проиграет – ноль долларов.

Текущая цена примерно соответствует шансам Трампа переизбраться.

"Если вы полагаете, что шанс на победу Трампа – 52%, токен должен торговаться по цене 52 цента", – отметили представители биржи.

Биржа FTX запустила криптовалюту Trump-2020, которая работает как фьючерсный контракт

Как сообщал OBOZREVATEL:

Линия поддержки биткоина проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.

При этом биткоин начал 2020 год с обвала. Среднерыночная стоимость криптовалюты 2 января упала до отметки 7 168 долларов.

В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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