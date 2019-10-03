Трамп развязал торговую войну против ЕС: США подготовили мощный удар

Соединенные Штаты приняли решение ввести с 18 октября пошлины на продукцию из Европейского Союза.

На соответствующие меры Вашингтон пошел после постановления Всемирной торговой организации о возможности вводить пошлины на европейские товары, сообщает Bloomberg.

В частности, ВТО позволила обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 млрд в ответ на незаконное субсидирование ЕС авиастроительного концерна Airbus SE.

Источники в Министерстве торговли США заявили о применении пошлины в размере 10% на самолеты из ЕС, однако не на авиационные запчасти.

Кроме этого, вводятся пошлины в 25% на другую продукцию ЕС, включая промышленные и сельскохозяйственные товары.

Сотрудник американского Минторга отметил, что постановление ВТО дают Вашингтону право вводить 100% пошлины.

Однако, по его словам, США воздержались от жестких мер, поскольку хотят решить с ЕС разногласия вокруг авиационных отраслей обеих сторон.

Соединенные Штаты приняли решение ввести с 18 октября пошлины на продукцию из Европейского Союза

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018 года США ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

Трамп предупредил Китай, что в случае зеркальных мер со стороны Пекина пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в 267 млрд долларов. Таким образом, с учетом уже действующих мер пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает 500 млрд долларов в год.

20 февраля 2019 года Трамп потребовал от Китая сохранять стабильную стоимость юаня в рамках торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. В частности, Вашингтон рассчитывал, что Пекин откажется от искусственной девальвации своей валюты в ответ на введение американских тарифов.

11 мая Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь оставшийся импорт в США из Китая.

В августе обвал цен на сырье достиг 10%. Падение стоимости нефти вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

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