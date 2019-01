Трамп пригрозил уничтожить экономику одной из стран: кто жертва

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции, если Анкара нанесет удар по сирийским курдам.

Об этом он написал в своем Twitter. "Мы нанесем экономический удар по Турции, если она нападет на курдов. Необходимо создание 20-мильной зоны безопасности", – заявил Трамп.

При этом он также возложил ответственность и на курдов, заявив, что те не должны провоцировать Анкару.

"В то же время я не хочу, чтобы курды провоцировали Турцию, Россию, Иран или Сирию. Они внесли самый большой вклад в разгром ИГ. Мы благодарны им за это, но сейчас необходимо вернуть войска домой", – резюмировал американский президент.

....Likewise, do not want the Kurds to provoke Turkey. Russia, Iran and Syria have been the biggest beneficiaries of the long term U.S. policy of destroying ISIS in Syria - natural enemies. We also benefit but it is now time to bring our troops back home. Stop the ENDLESS WARS!