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Трамп пригрозил уничтожить экономику одной из стран: кто жертва

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Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции, если Анкара нанесет удар по сирийским курдам.

Об этом он написал в своем Twitter. "Мы нанесем экономический удар по Турции, если она нападет на курдов. Необходимо создание 20-мильной зоны безопасности", – заявил Трамп.

При этом он также возложил ответственность и на курдов, заявив, что те не должны провоцировать Анкару.

"В то же время я не хочу, чтобы курды провоцировали Турцию, Россию, Иран или Сирию. Они внесли самый большой вклад в разгром ИГ. Мы благодарны им за это, но сейчас необходимо вернуть войска домой", – резюмировал американский президент.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

"Российская газета"

  • Военная операция Турции и ее союзников из сирийских повстанческих группировок в регионе Африн продолжается с 20 января 2018 года.

  • Турецкие власти называют представителей курдской самообороны YPG ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара и многие западные страны признают террористической организацией. YPG отрицает любые связи с РПК.

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Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Дональд ТрампРеджеп Тайип Эрдоган
Место
США
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