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1 ноября • обновлено в 09:50
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Трамп нанес сокрушительный удар по Ирану

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео объявил о введении дополнительных санкций против Ирана.

"Это решение поможет сохранить контроль над гражданской ядерной программой Ирана, снизить риски распространения, ограничить возможность Ирана уменьшить "время прорыва" к обретению ядерного оружия и предотвратить, чтобы режим перепрофилировал объекты с целью распространения", – заявил представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус, передает "Интерфакс".

По его словам, ограничительные меры касаются строительного сектора и иранской ракетной программы.

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В Госдепе отмечают, что строительный сектор Ирана прямо или косвенно связан с Корпусом стражей Исламской революции, против которого Вашингтон ведет политику максимального давления.

В связи с этим США решили ввести запрет на поставку ряда материалов для строительства.

В частности, санкциям подлежат продажа, поставка или передача в Иран сырья и полуфабрикатов металлов, графита, угля и программного обеспечения для интегрирующих промышленных целей.

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Кроме того, Госдеп вводит ограничения на поставки целого ряда материалов, которые могут использоваться в рамках ракетной и ядерной программ Ирана.

В том числе ограничения касаются труб из нержавеющей стали 304L, двух видов фольги и нержавеющей стали CrNi60WTi ESR + VAR.

"Этими действиями США продолжают кампанию по максимальному экономическому давлению на иранский режим. Эта кампания направлена на коренное изменение поведения иранского режима, блокирование всех путей к ядерному оружию и прекращение государственного спонсорства Ираном терроризма и региональной вредоносной деятельности", – резюмировал Ортагус.

США объявили о введении дополнительных санкций против Ирана

США объявили о введении дополнительных санкций против Ирана

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября США ввели санкции в отношении Иранского космического агентства, а также связанных с ним Иранского института космоса и Национального авиационно-космического института.

В Госдепе обвинили Иран в том, что власти страны используют космическую программу для прикрытия разработки баллистических ракет.

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Тема
Снятие санкций с Ирана
Персоны
Дональд Трамп Майк Помпео
Место
США
Тег
санкции
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