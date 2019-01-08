Торговая война с Россией: в Украине вступили в силу новые запреты

В Украине 8 января вступил в силу запрет на ввоз на таможенную территорию страны крахмало-паточной продукции из Российской Федерации.

Соответствующее постановление Кабинета министров №1154 было опубликовано в "Официальном вестнике Украины" 29 декабря 2018 года, оно вступает в силу через 10 дней с момента опубликования.

Таким образом, отныне запрет на импорт из России распространяется на: кукурузный крахмал; глюкозу и сироп глюкозы, не содержащие фруктозу или содержащие менее 20% массы фруктозы в сухом состоянии.

Кроме того, в черный список попали глюкоза и сироп глюкозы, содержащие в сухом состоянии не менее 20% массы, но менее 50% массы фруктозы, кроме инвертного сахара; мальтодекстрин и сироп из мальтодекстрина.

Напомним, ранее Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров.

Еще с 2016 года, согласно решению правительства, ко всем российским товарам применяются ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом. При этом также отменяется режим свободной торговли с Россией.

После введения Россией продовольственного эмбарго для украинских товаров Кабмин Украины также утвердил торговые контрмеры. В частности, правительство запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

После резкого падения в 2014-2016 годах объемы торговли между двумя странами в 2017 году начали восстанавливаться: Украина увеличила экспорт товаров в Россию на 9,6% – до 3,9 млрд долларов, тогда как импорт вырос сразу на 40% – до 7,2 млрд долларов.

В 2018 году негативное сальдо торговли с Россией достигло 3,6 млрд долларов, что в полтора раза превышает показатель 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров также принял решение ввести запрет на ввоз в Украину российских минеральных удобрений. Соответствующее решение в правительстве обосновывали защитой сельхозпроизводителей от сезонного колебания цен.